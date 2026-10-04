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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी10000 रुपये के बजट में खरीदें ये स्मार्ट वॉच, यहां देखें ऑप्शंस

10000 रुपये के बजट में खरीदें ये स्मार्ट वॉच, यहां देखें ऑप्शंस

अगर आप स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10 हजार रुपये ही है तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. आइए जानते हैं 10000 के बजट में कौन कौन सी स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है. 10,000 के बजट में ही कई ऐसी वॉचेज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें एमोलेड डिस्प्ले, जीपीएस, ब्लूटूथ कॉलिंग, स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. वॉच खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपको फिटनेस, कॉलिंग, जीपीएस या बैटरी में से किस फीचर की ज्यादा जरूरत है.

रीयलमी वॉच एस5, प्राइस करीब ₹7,499

₹10,000 के बजट में रीयलमी वॉच एस5 एक ऑप्शन है. इसकी प्राइस करीब ₹7,499 है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इसका राउंड डायल डिजाइन इसे सामान्य वॉच जैसा लुक देता है. अगर आप ऐसी स्मार्ट वॉच चाहते हैं जो ऑफिस, कॉलेज और डेली यूज में आसानी से पहनी जा सके तो यह एक ऑप्शन हो सकती है. इस वॉच में हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई फीचर्स दिए जाते हैं. बैटरी को लेकर भी यह मॉडल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार-बार चार्जिंग नहीं करना चाहते. 

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नॉइज़फिट एंडेवर प्रो, प्राइस ₹9,999

अगर आपका बजट करीब ₹10,000 है और आप ज्यादा फीचर्स वाली वॉच देख रहे हैं तो नॉइज़फिट एंडेवर प्रो पर नजर डाल सकते हैं. इसकी मौजूदा प्राइस ₹9,999 है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले और जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह वॉच फिटनेस ट्रैकिंग के साथ आउटडोर एक्टिविटीज पर ध्यान देने वाले यूजर्स के लिए भी बनाई गई है.इसमें जीपीएस की मदद से आउटडोर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है. साथ ही स्मार्ट नोटिफिकेशंस और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 

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अमेजफिट बिप 6 और टाइटन सेलेस्टर भी ऑप्शंस

अमेजफिट बिप 6 भी इस बजट में मिलने वाली वॉचेज में शामिल है.  इसमें एमोलेड डिस्प्ले और बिल्ट-इन जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए भी इसमें कई मोड्स दिए गए हैं.वहीं टाइटन सेलेस्टर की प्राइस करीब ₹7,500 बताई गई है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले और बिल्ट-इन जीपीएस मिलता है. इसका डिजाइन भी थोड़ा प्रीमियम रखा गया है. अगर आप इंडियन ब्रांड की स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो इसे भी ऑप्शंस में शामिल किया जा सकता है.

₹6,000 के आसपास भी मिलेंगे ऑप्शंस

अगर आपका बजट ₹10,000 तक है लेकिन आप पूरा बजट खर्च नहीं करना चाहते तो कई सस्ते ऑप्शंस भी मौजूद हैं. नॉइज़फिट प्रो 6आर की प्राइस करीब ₹6,999, बोट वेलर वॉच 1 जीपीएस की प्राइस करीब ₹5,999 और नॉइज़फिट हेलो 3 की प्राइस करीब ₹5,499 बताई गई है.स्मार्ट वॉच लेते समय सिर्फ लुक और प्राइस देखकर फैसला न करें. अगर आप रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो बिल्ट-इन जीपीएस जरूरी होता है. ऑफिस या कॉलेज के लिए खरीद रहे हैं तो एमोलेड डिस्प्ले, कॉलिंग और नोटिफिकेशंस ज्यादा काम आते हैं. वहीं ज्यादा समय तक चार्जिंग से बचना चाहते हैं तो बैटरी बैकअप पर ध्यान दें. प्राइसेज और ऑफर्स समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले मौजूदा प्राइस जरूर चेक करें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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