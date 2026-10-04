10000 रुपये के बजट में खरीदें ये स्मार्ट वॉच, यहां देखें ऑप्शंस

स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है. 10,000 के बजट में ही कई ऐसी वॉचेज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें एमोलेड डिस्प्ले, जीपीएस, ब्लूटूथ कॉलिंग, स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. वॉच खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपको फिटनेस, कॉलिंग, जीपीएस या बैटरी में से किस फीचर की ज्यादा जरूरत है.

रीयलमी वॉच एस5, प्राइस करीब ₹7,499

₹10,000 के बजट में रीयलमी वॉच एस5 एक ऑप्शन है. इसकी प्राइस करीब ₹7,499 है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इसका राउंड डायल डिजाइन इसे सामान्य वॉच जैसा लुक देता है. अगर आप ऐसी स्मार्ट वॉच चाहते हैं जो ऑफिस, कॉलेज और डेली यूज में आसानी से पहनी जा सके तो यह एक ऑप्शन हो सकती है. इस वॉच में हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई फीचर्स दिए जाते हैं. बैटरी को लेकर भी यह मॉडल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार-बार चार्जिंग नहीं करना चाहते.

नॉइज़फिट एंडेवर प्रो, प्राइस ₹9,999

अगर आपका बजट करीब ₹10,000 है और आप ज्यादा फीचर्स वाली वॉच देख रहे हैं तो नॉइज़फिट एंडेवर प्रो पर नजर डाल सकते हैं. इसकी मौजूदा प्राइस ₹9,999 है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले और जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह वॉच फिटनेस ट्रैकिंग के साथ आउटडोर एक्टिविटीज पर ध्यान देने वाले यूजर्स के लिए भी बनाई गई है.इसमें जीपीएस की मदद से आउटडोर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है. साथ ही स्मार्ट नोटिफिकेशंस और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

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अमेजफिट बिप 6 और टाइटन सेलेस्टर भी ऑप्शंस

अमेजफिट बिप 6 भी इस बजट में मिलने वाली वॉचेज में शामिल है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले और बिल्ट-इन जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए भी इसमें कई मोड्स दिए गए हैं.वहीं टाइटन सेलेस्टर की प्राइस करीब ₹7,500 बताई गई है. इसमें एमोलेड डिस्प्ले और बिल्ट-इन जीपीएस मिलता है. इसका डिजाइन भी थोड़ा प्रीमियम रखा गया है. अगर आप इंडियन ब्रांड की स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो इसे भी ऑप्शंस में शामिल किया जा सकता है.

₹6,000 के आसपास भी मिलेंगे ऑप्शंस

अगर आपका बजट ₹10,000 तक है लेकिन आप पूरा बजट खर्च नहीं करना चाहते तो कई सस्ते ऑप्शंस भी मौजूद हैं. नॉइज़फिट प्रो 6आर की प्राइस करीब ₹6,999, बोट वेलर वॉच 1 जीपीएस की प्राइस करीब ₹5,999 और नॉइज़फिट हेलो 3 की प्राइस करीब ₹5,499 बताई गई है.स्मार्ट वॉच लेते समय सिर्फ लुक और प्राइस देखकर फैसला न करें. अगर आप रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो बिल्ट-इन जीपीएस जरूरी होता है. ऑफिस या कॉलेज के लिए खरीद रहे हैं तो एमोलेड डिस्प्ले, कॉलिंग और नोटिफिकेशंस ज्यादा काम आते हैं. वहीं ज्यादा समय तक चार्जिंग से बचना चाहते हैं तो बैटरी बैकअप पर ध्यान दें. प्राइसेज और ऑफर्स समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले मौजूदा प्राइस जरूर चेक करें.

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