20 हजार के बजट में सबसे अच्छा सेल्फी फोन कौन सा? यहां देखें लिस्ट
20 हजार से कम में बेस्ट सेल्फी कैमरे वाले स्मार्टफोन्स की देखें लिस्ट. Motorola, Realme और IQ दे रहे हैं 32MP तक का फ्रंट कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले फीचर्स की पूरी जानकारी.
सोशल मीडिया के इस दौर में एक अच्छा सेल्फी कैमरा फोन खरीदना कई लोगों की पहली प्राथमिकता बन गया है. अच्छी बात यह है कि अब 20 हजार रुपये के बजट में भी काफी दमदार फ्रंट कैमरा वाले स्मार्टफोन मिलने लगे हैं, जिनमें हाई मेगापिक्सल सेंसर के साथ-साथ पोर्ट्रेट मोड, नाइट सेल्फी और एआई ब्यूटी फीचर्स जैसी सुविधाएं भी दी जाने लगी हैं. अगर आप भी 20 हजार के बजट में एक शानदार सेल्फी फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो जान लें कौनसा फोन आपके लिए रहेगा बेस्ट.
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
OnePlus ब्रांड युवाओं के बीच अपने प्रीमियम लुक और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए काफी पॉपुलर है. 20,000 से कम की रेंज में यह फोन सेल्फी लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इस फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो नेचुरल स्किन टोन और क्लियर तस्वीरें क्लिक करता है. इसके कैमरे में कई इन-बिल्ट फिल्टर्स भी मिलते हैं.
Vivo T3 5G
Vivo को हमेशा से ही अपनी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और खासकर सेल्फी के लिए जाना जाता है. Vivo का यह मॉडल इस बजट में फोटोग्राफी के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है. Vivo T3 5G में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी खास बात यह है कि यह कम रोशनी में भी काफी ब्राइट और साफ सेल्फी खींच ले सकता है. इसमें नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है.
Motorola Edge 50 Fusion
Motorola इन दिनों भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन पेश कर रहा है. अगर आप क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और शानदार कैमरा चाहते हैं, तो Motorola के इस सेगमेंट के फोन आपके लिए बेस्ट हैं. मोटोरोला के इस बजट वाले फोन में 32 मेगापिक्सल तक का हाई-रिजॉल्यूशन फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है. यह कैमरा बहुत ही डिटेलिंग के साथ तस्वीरें लेता है, जिससे ग्रुप सेल्फी भी बेहद साफ आती है.
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Samsung Galaxy M35 5G
Samsung के स्मार्टफोन अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. बजट रेंज में Samsung का यह फोन भी सेल्फी के मामले में पीछे नहीं है.इस फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है. भले ही ऑन-पेपर इसका मेगापिक्सल थोड़ा कम लगे, लेकिन Samsung का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन तस्वीरों को काफी क्रिस्प और सोशल मीडिया रेडी बनाता है.
फोन खरीदते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
केवल मेगापिक्सल देखकर ही फोन का चुनाव न करें. सेल्फी लेते समय कैमरा का Aperture और फोन का प्रोसेसर भी बहुत मायने रखता है. एक अच्छा प्रोसेसर फोटो को क्लिक करने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रोसेस करता है, जिससे कलर्स और लाइटिंग बेहतर दिखाई देती है. ऊपर बताए गए सभी स्मार्टफोन्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर अलग-अलग बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ आसानी से उपलब्ध हैं.
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