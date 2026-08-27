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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो

चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो

चीन के नए AI मॉडल की मदद से डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कंटेंट को कुछ ही सेकेंड में वीडियो में बदला जा सकता है.आइए जानते हैं क्या है ये नई टेक्नोलॉजी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीकों से काम कर रहा है. टेक कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी का काफी तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं. इसी कड़ी में बता दें कि चीन ने आर्टफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी एडवांस लेवल पर करना शुरू कर दिया है. बता दें कि चीन की टेक कंपनी Alibaba ने अपना नया AI वीडियो जनरेशन मॉडल Wan3.0 पेश किया है. कंपनी का दावा है कि ये मॉडल किसी भी डॉक्यूमेंट को सेकेंडों में वीडियो में बदलने में सक्षम है.

डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Wan3.0 डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वेब पेज जैसे सोर्सेज से जानकारी लेकर वीडियो में तैयार कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी के पास पहले से कोई रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या वेब पेज मौजूद है तो उसे दोबारा वीडियो स्क्रिप्ट में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. AI उस कंटेंट को समझकर उसे विजुअल वीडियो फॉर्मेट में आसानी से बदल देगा.

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इन लोगों के आयेगा काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मॉडल की सबसे खास बात ये है कि ये 30 सेकेंड के वीडियो बनाने में सक्षम है. इससे साफ होता है कि ये मॉडल ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो मार्केटिंग या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए जरूरत होती है. हालांकि, वीडियो की असली क्वालिटी और आउटपुट इनपुट कंटेंट, कमांड और इस्तेमाल किए जाने वाले फीचर्स पर निर्भर करता है. इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स और बिजनेस यूजर्स को मिलेगा.

चीन-अमेरिका में तेज हुई AI रेस

Wan3.0 मॉडल की एंट्री से कई देशों की चिंता जरूर बढ़ सकती है. चीन की टेक कंपनी जनरेटिव AI के क्षेत्र में तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है. अमेरिका की Google समेत कई बड़ी कंपनियां पहले से ही AI वीडियो और मल्टीमीडिया जनरेशन पर काम कर रही हैं.

ऐसे में Alibaba का नया मॉडल इस ग्लोबल AI रेस को और दिलचस्प बना सकता है. आने वाले समय में AI का इस्तेमाल केवल टेक्स्ट या इमेज बनाने तक ही सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि अब डॉक्यूमेंट्स से वीडियो और उससे आगे की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है.

वीडियो क्रिएशन में होगा बदलाव

Wan3.0 की सबसे जरूरी चीज ये है कि ये AI वीडियो जनरेशन को केवल क्रिएटिव इस्तेमाल से आगे ले जाकर कॉमर्शियल इस्तेमाल के करीब लाने की कोशिश करता है. अगर मॉडल असली कंडिशन में उम्मीद के मुताबिक काम करता है तो कंपनियों और क्रिएटर्स के लिए मौजूदा जानकारी से तेजी से वीडियो तैयार करना काफी आसान हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Chinese Ai
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