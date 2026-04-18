हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन पर मिलेगा स्टेडियम जैसा मजा, Jio, Airtel और Vi के इन प्लान्स के साथ देखें IPL के मैच

फोन पर मिलेगा स्टेडियम जैसा मजा, Jio, Airtel और Vi के इन प्लान्स के साथ देखें IPL के मैच

How To Watch IPL On Mobile: अगर आप मोबाइल पर IPL का मजा लेना चाहते हैं तो जियो, एयरटेल और Vi के कई प्लान्स में जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. आप जरूरत के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • IPL 2026 मोबाइल पर देखने के लिए Jio, Airtel, Vi प्लान्स।
  • Rs 195 में 15GB डेटा, 1 महीने Hotstar सब्सक्रिप्शन।
  • Rs 449 से प्लान्स, 4GB डेली डेटा, Hotstar सब्सक्रिप्शन।
  • Rs 44 में 1GB डेटा, 1 महीने Hotstar एक्सेस।

How To Watch IPL On Mobile: इन दिनों IPL 2026 का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. अगर आप क्रिकेट लवर हैं और अपने मोबाइल पर अपनी फेवरेट टीम के मैचों का आनंद लेना चाहते हैं तो सही रिचार्ज प्लान चूज करना बहुत जरूरी है. दरअसल, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) कई ऐसे प्लान्स ऑफर करती हैं, जिनमें जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट प्लान चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोबाइल पर IPL का मजा लेने के लिए आप किस कंपनी का कौन-सा प्लान चुन सकते हैं.

मोबाइल पर IPL का मजा लेने में मदद करेंगे ये प्लान

अगर आपके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव और कॉलिंग बेनेफिट्स वाला प्लान चल रहा है तो आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. जियो, एयरटेल और Vi कई एड-ऑन डेटा पैक देती हैं, जिनमें जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्श मिल जाएगा. अगर आप जियो यूजर हैं तो 195 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. इसमें 15GB डेटा के साथ एक महीने के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. एयरटेल भी 195 रुपये में 12GB डेटा और जियोहॉटस्टार के साथ Xstream Play का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है. अगर Vi की बात करें तो यह कंपनी 169 रुपये में 8GB डेटा के साथ तीन महीने के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दे रही है.

ज्यादा डेटा की जरूरत पूरा करेंगे ये प्लान्स

अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत है या आप मैच का मजा HD क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. आप जियो का 949 रुपये का प्लान चूज कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने के लिए जियोहॉटस्टार के साथ डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है. इसी तरह एयरटेल के 449 रुपये में हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ 28 दिनों के लिए रोजाना 4GB डेटा दिया जा रहा है. Vi के 469 रुपये के प्लान में 2.5GB डेली डेटा के साथ तीन महीने के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इस तरह स्ट्रीमिंग के साथ-साथ डेटा की जरूरत भी इन प्लान्स से पूरी हो जाएगी.

ये सस्ते प्लान भी आएंगे काम

अगर आप IPL के लिए ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो Vi का 44 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. इसमें 1GB डेटा के साथ एक महीने के लिए जियोहॉटस्टार की एक्सेस मिल जाएगी. वहीं जियो और एयरटेल के 100 रुपये वाले प्लान में भी एक महीने के लिए जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इन प्लान्स में कुछ डेटा भी ऑफर किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp पर प्राइवेसी की चिंता होगी छू-मंतर, पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज

Published at : 18 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Airtel Jio Recharge Plan Vodafone Idea
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन पर मिलेगा स्टेडियम जैसा मजा, Jio, Airtel और Vi के इन प्लान्स के साथ देखें IPL के मैच
फोन पर मिलेगा स्टेडियम जैसा मजा, Jio, Airtel और Vi के इन प्लान्स के साथ देखें IPL के मैच
टेक्नोलॉजी
क्या है Back Button Hijacking Back? जानिए क्यों इसे बैन कर रहा है Google, वजह कर देगी हैरान
क्या है Back Button Hijacking Back? जानिए क्यों इसे बैन कर रहा है Google, वजह कर देगी हैरान
टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बजी खतरे की घंटी! फोटो दिखाकर Face ID को दिया जा सकता है चकमा
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बजी खतरे की घंटी! फोटो दिखाकर Face ID को दिया जा सकता है चकमा
टेक्नोलॉजी
Fan या Blower Cooler? गर्मी में कम बिजली खपत पर कौन देगा ज्यादा ठंडक, खरीदने से पहले जान लें आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट
Fan या Blower Cooler? गर्मी में कम बिजली खपत पर कौन देगा ज्यादा ठंडक, खरीदने से पहले जान लें आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
हेल्थ
Summer Health Tips: गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget