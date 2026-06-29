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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर बैठे चाहिए FIFA वर्ल्ड कप जैसा मजा? मोबाइल पर खेलने के लिए बेस्ट हैं ये फुटबॉल गेम्स

घर बैठे चाहिए FIFA वर्ल्ड कप जैसा मजा? मोबाइल पर खेलने के लिए बेस्ट हैं ये फुटबॉल गेम्स

Best Football Games: FIFA World Cup का क्रेज पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. अगर आप मोबाइल गेम्स के जरिए ऐसा मजा लेना चाहते हैं तो कुछ फुटबॉल गेम्स आपकी मदद कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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  • UFL Mobile उच्च ग्राफिक्स, नियमित अपडेट से इमर्सिव फुटबॉल अनुभव।

Best Football Games: इन दिनों पूरी दुनिया पर FIFA World Cup का जादू छाया हुआ है. फुटबॉल फैन्स के लिए यह किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है. अगर आपको भी फुटबॉल का शौक है तो आप मोबाइल पर ही वर्ल्ड कप जैसा मजा उठा सकते हैं. आज हम आपको मोबाइल पर खेले जा सकने वाले ऐसे फुटबॉल गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको एकदम असली मैदान जैसा एक्सपीरियंस देंगे. अकेले खेलने के साथ-साथ ऑनलाइन दूसरे गेमर्स के साथ भी खेल सकते हैं. आइए ऐसे ही कुछ जानदार मोबाइल गेम पर एक नजर डालते हैं.

EA Sports FC Mobile

मोबाइल गेमर्स के लिए यह सबसे शानदार गेम्स में से एक है. इस गेम में असली टीमों के खिलाड़ी, ऑफिशियल क्लब एक्सेस, प्लेयर्स लीग और टीम मोड समेत सारी चीजें मिल जाएंगी. इसे ऑनलाइन दूसरे गेमर्स के साथ भी खेलाजा सकता है. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें वर्ल्ड कप इवेंट भी होता है. यह बिल्कुल असली वर्ल्ड कप जैसी फीलिंग देता है. यानी आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल पर फीफा वर्ल्ड कप जैसे रोमांच को अनुभव कर पाएंगे.

eFootball 2026

अगर आपको फुटबॉल का एकदम असली जैसा एक्सपीरियंस लेना है तो यह गेम आपकी च्वॉइस बन सकता है. इसमें बेसिक फीचर्स के लिए ऑटो कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और आपको केवल निर्णायक मौकों के दौरान कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा. इसमें स्टेडियम कस्टमाइजेशन की भी सुविधा है, जिससे आप अपनी पसंद का फुटबॉल ग्राउंड तैयार कर सकते हैं. यह गेम इंटरनेशनल मोड भी ऑफर करता है, जिसे दूसरे शब्दों में वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है.

Dream League Soccer 2026

अगर आपके पास हाई-एंड डिवाइस नहीं है तो यह गेम आपके काम आएगा. इसके लिए कम स्टोरेज की जरूरत पड़ती है और यह बजट और मिड-रेंज के स्मार्टफोन पर भी स्मूद गेमप्ले देता है. इसके अलावा इसमें गेमर्स को स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर को कस्टमाइज करने और खुद का क्लब बनाने का भी फीचर मिलता है. इसमें FIFPRO लाइंसेस्ड प्लेयर्स है, जिससे गेमर अपनी ड्रीम टीम तैयार कर सकते हैं.

UFL Mobile

यह मोबाइल गेम भी आपको असली गेम जैसी फीलिंग दे सकता है. फीचर्स के मामले में यह EA FC Mobile को टक्कर देने वाला है. इसमें हाई-क्वालिटी ग्राफिक्स मिलते हैं, जो छोटी स्क्रीन पर भी शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं. गेमर्स को बोर होने से बचाने के लिए इसमें रेगुलर गेमप्ले और रोस्टर अपग्रेड्स आती रहती हैं, जिससे गेमर्स नए प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें आपको एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको भूला देगा कि आप घर बैठे मोबाइल पर गेमिंग कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- iPhone का महंगा होना तय, लेकिन कितनी बढ़ेगी कीमत? इस रिपोर्ट से चल गया पता

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Fifa World Cup Mobile Games TECH NEWS
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