FIFA World Cup: वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में पहुंची रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम, क्या अर्जेंटीना से होगा मुकाबला? जानिए
FIFA World Cup 2026: आज पुर्तगाल बनाम कोलंबिया मैच ड्रा पर समाप्त हुआ. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड टीम अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है. जानिए क्या अब पुर्तगाल बनाम अर्जेंटीना मैच की संभावना बन रही है.
फीफा विश्व कप 2026 में आज खेले गए पुर्तगाल बनाम कोलंबिया मैच ड्रा पर समाप्त हुआ. हालांकि 90वें मिनट में कोलंबिया ने गोल दागा, तब लगा कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम मैच हार गई लेकिन फिर रेफरी ने इसे ऑफ साइड करार देकर गोल को अमान्य कर दिया. फैंस को उम्मीद थी कि हमें इस वर्ल्ड कप पुर्तगाल बनाम अर्जेंटीना मैच देखने को मिल सकता है, दोनों टीमें अगले राउंड में भी पहुंच चुकी है तो क्या अब इसकी संभावना है? जानिए.
पुर्तगाल के खिलाफ आज कोलंबिया ने शानदार खेल दिखाया, उन्होंने गोल के कई मौके बनाए लेकिन गोलकीपर के शानदार प्रयासों से पुर्तगाल मैच में पिछड़ी नहीं. अंतिम समय में कोलंबिया ने गोल कर भी दिया, इससे पुर्तगाल समर्थकों का दिल टूट गया लेकिन फिर रेफरी ने जब इसे ऑफ साइड करार दिया तो कोलंबिया के फैंस मायूस हो गए.
हालांकि कोलंबिया ने ग्रुप K में पहला स्थान हासिल किया. कोलंबिया 7 अंकों के साथ पहले और पुर्तगाल 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही. आज ही इस ग्रुप के दूसरे मैच में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया. इस ग्रुप से कोलंबिया, पुर्तगाल और डीआर कांगो राउंड 32 में पहुंच गई.
यह भी पढ़ें- FIFA वर्ल्ड कप ने एक्ट्रेस को रातों-रात किया फेमस, एक स्माइल ने बदली किस्मत; भारतीय फैंस भी हारे दिल
नॉकआउट में किसके साथ भिड़ेगी पुर्तगाल?
राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम का मैच क्रोएशिया जैसी मजबूत टीम के साथ है. ये मुकाबला शुक्रवार, 3 जुलाई को टोरंटो में खेला जाना है. फैंस जानने को उत्सुक हैं कि क्या कोई संभावना है कि हमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल बनाम अर्जेंटीना मैच देखने को मिले.
यह भी पढ़ें- केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अगर दोनों टीमें (पुर्तगाल और अर्जेंटीना) फाइनल तक पहुंची, तभी हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाम लियोनेल मेसी देखने को मिलेगा.
नॉकआउट स्टेज में किसके साथ है अर्जेंटीना का मैच?
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज (राउंड ऑफ 32) में अर्जेंटीना का मैच केप वर्दे के साथ है. ये मुकाबला शनिवार, 4 जुलाई को खेला जाएगा.