हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी50,000 रुपये के अंदर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन! डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर से लेकर कैमरा तक, मिलते हैं गजब के फीचर्स

50,000 रुपये के अंदर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन! डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर से लेकर कैमरा तक, मिलते हैं गजब के फीचर्स

Best Camera Smartphones Under 50K: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार कैमरा के साथ आए और बजट 50 हजार रुपये से ऊपर न जाए तो भारतीय बाजार में आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Best Camera Smartphones Under 50K: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार कैमरा के साथ आए और बजट 50 हजार रुपये से ऊपर न जाए तो भारतीय बाजार में आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Motorola और Samsung जैसी कंपनियां इस रेंज में ऐसे फोन पेश कर रही हैं, जो फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में पैसा वसूल साबित होते हैं. यहां हम आपको कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स के बारे में आसान भाषा में जानकारी दे रहे हैं ताकि सही चुनाव करना आपके लिए आसान हो जाए.

OnePlus 15R

OnePlus 15R लेटेस्ट Android 16 और OxygenOS 16 पर काम करता है. इसमें 6.83 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है जो हाई-एंड परफॉर्मेंस देता है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है. फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 7,400mAh की बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला फोन बनाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 47,999 रुपये है.

Oppo Reno15

Oppo Reno15 में 6.59 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. कैमरा सेक्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है. सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा मिलता है. 6,500mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग इसे और आकर्षक बनाते हैं. इसकी कीमत करीब 48,999 रुपये है.

Vivo V60

Vivo V60 में 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है और यह Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है. फोन में 50MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. 6,500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ यह फोन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बढ़िया विकल्प है. इसकी कीमत लगभग 45,999 रुपये रखी गई है.

Realme 16 Pro+ 5G

Realme 16 Pro+ 5G में 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. इसका सबसे बड़ा आकर्षण 200MP का प्राइमरी कैमरा है जो इस प्राइस रेंज में अलग पहचान बनाता है. साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस भी दिए गए हैं. 7,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग इसे पावरफुल पैकेज बनाती है. इसकी कीमत 35,999 रुपये से 39,999 रुपये के बीच है.

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ इसमें 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा मौजूद है. 5,000mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग के साथ यह फोन करीब 29,999 रुपये में उपलब्ध है.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसमें 6.7 इंच की Dynamic AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इसमें Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलता है. कैमरा सेटअप में 12MP का प्राइमरी और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. 3,300mAh बैटरी और 15W चार्जिंग के साथ इसकी कीमत करीब 49,999 रुपये है.

Bluetooth चुपचाप खा रहा है बैटरी? जानिए कितना ड्रेन होता है पावर और कैसे बचाएं फोन का चार्ज

Published at : 03 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Samsung OnePlus TECH NEWS HINDI Smartphones Under 50K
Embed widget