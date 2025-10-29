हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकम कीमत में साफ हवा, प्रदूषित हवा से बचने के लिए आज ही खरीदें 10,000 से सस्ते ये एयर प्यूरीफायर

कम कीमत में साफ हवा, प्रदूषित हवा से बचने के लिए आज ही खरीदें 10,000 से सस्ते ये एयर प्यूरीफायर

हवा में चिंताजनक स्तर से पार जा चुके प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में लोग एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. आप भी इन सस्ते ऑप्शंस को खरीद सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Air Purifier Under 10K: पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि लंबे समय तक इस हवा में सांस लेने से कई बीमारियां हो सकती हैं. हवा की गुणवत्ता बेहतर न होती देख लोग अपने घरों के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. अगर आप भी एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए 10 हजार रुपये से कम में मिलने वाले कुछ किफायती ऑप्शंस लेकर आए हैं.

PHILIPS AC0920/60

फिलिप्स का यह एयर प्यूरीफायर एक मीडियम साइज कमरे की हवा को आसानी से साफ कर सकता है. इसमें हेपा फिल्टर लगे हैं, जो प्रदूषित कणों को हवा से साफ कर सकते हैं. इसी CADR 250 m3/h है. यह पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर 3 स्पीड सेटिंग के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह 8,499 रुपये में लिस्टेड है.

Qubo Smart Air Purifier Q500

यह प्यूरीफायर 500 स्क्वेयर फीट यानी एक मीडियम साइज कमरे को कवर सकता है. यह हेपा, एक्टिवेटेड कार्बन और प्री-फिल्टर के साथ आता है, जो हवा से प्रदूषित कणों को साफ कर देते हैं. इसकी CADR 350 cu.m/hr है. यह 3D एयर सर्कुलेशन फ्लो देता है और इसे ऐप और वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर इसे 9,990 रुपये में लिस्ट किया गया है.

Honeywell Air Touch V1 

Honeywell का यह प्यूरीफायर एक छोटे कमरे को कवर कर सकता है. यह हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन के साथ आता है, जो प्रदूषित कणों को आसानी से साफ कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह 99.97 प्रतिशत पॉल्यूटेंट, एलर्जन, स्मॉक और डस्ट आदि के पार्टिकल को हटा सकता है. फ्लिपकार्ट पर इसे 4,998 रुपये में लिस्ट किया गया है. 

ये भी पढ़ें-

iPhone 20 में मिलेगी कमाल की टेक्नोलॉजी, गायब हो जाएंगे बटन, पूरी तरह बदल जाएगा फोन यूज करने का एक्सपीरियंस

Published at : 29 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Gadget Air Purifier TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
जनरल नॉलेज
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
यूटिलिटी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
ट्रेंडिंग
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget