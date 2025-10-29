कम कीमत में साफ हवा, प्रदूषित हवा से बचने के लिए आज ही खरीदें 10,000 से सस्ते ये एयर प्यूरीफायर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Air Purifier Under 10K: पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि लंबे समय तक इस हवा में सांस लेने से कई बीमारियां हो सकती हैं. हवा की गुणवत्ता बेहतर न होती देख लोग अपने घरों के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. अगर आप भी एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए 10 हजार रुपये से कम में मिलने वाले कुछ किफायती ऑप्शंस लेकर आए हैं.

PHILIPS AC0920/60

फिलिप्स का यह एयर प्यूरीफायर एक मीडियम साइज कमरे की हवा को आसानी से साफ कर सकता है. इसमें हेपा फिल्टर लगे हैं, जो प्रदूषित कणों को हवा से साफ कर सकते हैं. इसी CADR 250 m3/h है. यह पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर 3 स्पीड सेटिंग के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह 8,499 रुपये में लिस्टेड है.

Qubo Smart Air Purifier Q500

यह प्यूरीफायर 500 स्क्वेयर फीट यानी एक मीडियम साइज कमरे को कवर सकता है. यह हेपा, एक्टिवेटेड कार्बन और प्री-फिल्टर के साथ आता है, जो हवा से प्रदूषित कणों को साफ कर देते हैं. इसकी CADR 350 cu.m/hr है. यह 3D एयर सर्कुलेशन फ्लो देता है और इसे ऐप और वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर इसे 9,990 रुपये में लिस्ट किया गया है.

Honeywell Air Touch V1

Honeywell का यह प्यूरीफायर एक छोटे कमरे को कवर कर सकता है. यह हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन के साथ आता है, जो प्रदूषित कणों को आसानी से साफ कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह 99.97 प्रतिशत पॉल्यूटेंट, एलर्जन, स्मॉक और डस्ट आदि के पार्टिकल को हटा सकता है. फ्लिपकार्ट पर इसे 4,998 रुपये में लिस्ट किया गया है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 20 में मिलेगी कमाल की टेक्नोलॉजी, गायब हो जाएंगे बटन, पूरी तरह बदल जाएगा फोन यूज करने का एक्सपीरियंस