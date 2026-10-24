Samsung W27 की लॉन्चिंग की तैयारी, चीन में होने वाला है खास इवेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्नैपड्रैगन चिपसेट, 1TB स्टोरेज; कीमत Galaxy Fold से अधिक होगी.

फोल्डेबल स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन के साथ प्रीमियम डिजाइन ढूंढने वाले यूजर्स के लिए Samsung एक नया मॉडल पेश करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी चीन में 29 अक्टूबर को होने वाले Heart of the World इवेंट में Samsung W27 फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकती है. यह फोन Galaxy Z Fold 8 Ultra पर आधारित होने की उम्मीद है, फिलहाल कंपनी ने फोन की लॉन्चिंग और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसकी बिक्री चीन में 5 नवंबर से शुरू हो सकती है और वहां प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.

Samsung W27 में मिल सकती है बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन

लीक्स के मुताबिक, Samsung W27 में अंदर की तरफ 8 इंच की फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले और बाहर की तरफ 6.5 इंच की AMOLED स्क्रीन मिल सकती है. दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती हैं. इससे फोन को खोलकर बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखने और बंद अवस्था में बाहरी स्क्रीन इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

200MP कैमरा और 5,000mAh बैटरी

रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे मिल सकते हैं. इनमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल होने की बात कही गई है. बाहरी स्क्रीन पर 10 मेगापिक्सल का कैमरा और अंदर की फोल्डेबल स्क्रीन पर भी 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसके साथ 45W वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

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Snapdragon चिपसेट और 1TB तक स्टोरेज

परफॉर्मेंस के लिए Samsung W27 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट मिलने की उम्मीद है. यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर बताया गया है. फोन में 16GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह Android 17 पर आधारित One UI 9 के साथ आ सकता है.

Samsung W27 की कीमत और उपलब्धता

चीन में Galaxy Z Fold 8 Ultra की शुरुआती कीमत 14,999 युआन यानी करीब 2.13 लाख रुपये है. Samsung W27 का डिजाइन ज्यादा प्रीमियम होने के कारण इसकी कीमत इससे ऊपर रहने की संभावना है. लीक पोस्टर में फोन के नीले और लाल रंग के ऑप्शन भी दिखाई देने की बात कही गई है. फिलहाल भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

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