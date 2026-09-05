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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल

iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल

iPhone 18 Pro के कैमरे में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. Variable Aperture, नया टेलीफोटो कैमरा और बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी जैसे कई अपग्रेड्स इसे खास बना सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Sep 2026 11:44 AM (IST)
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  • प्रो उपयोगकर्ताओं को नए सॉफ़्टवेयर कंट्रोल मिलेंगे.

Apple 9 सितंबर 2026 को अपना बड़ा इवेंट आयोजित करने जा रहा है. जहां iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है, वहीं  iPhone 18 Pro को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके कैमरा अपग्रेड्स की हो रही है. Apple के नए Pro मॉडल्स में इस बार कैमरा सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सल तक सीमित नहीं रहने वाला है. इस बार फोटोग्राफी को ज्यादा कंट्रोल देने वाली तकनीक भी देखने को मिल सकती है.

खासतौर पर Variable Aperture को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं. इसके अलावा Telephoto Camera में सुधार, बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और Pro यूजर्स के लिए नए सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि इन कैमरा फीचर्स को लेकर अभी तक Apple की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा. 

iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा.

1. Variable Aperture कैमरा - iPhone 18 Pro सीरीज के कैमरे में Variable Aperture सबसे बड़ा अपग्रेड हो सकता है. 48MP Main Camera के साथ इस तकनीक के मिलने की चर्चा है. Variable Aperture लेंस में जाने वाली रोशनी को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करने में मदद करता है. इससे अलग-अलग शूटिंग कंडीशन में कैमरे को ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है. 

2.  पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बेहतर - Variable Aperture का फायदा पोर्ट्रेट फोटो में भी देखने को मिल सकता है. यूजर फोकस और Depth of Field को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकेगा. इससे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच बेहतर सेप्रेशन मिल सकता है और बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा नेचुरल दिखाई देने की उम्मीद है. 

3. लो-लाइट फोटोग्राफी - कम रोशनी में फोटोग्राफी के दौरान Variable Aperture कैमरे में आने वाली रोशनी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. इससे लो-लाइट फोटो में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर ऐसे सीन में यह फीचर यूजफुल हो सकता है, जहां सही रोशनी उपलब्ध नहीं होती है. 

Telephoto Camera में भी हो सकता है बड़ा सुधार

iPhone 18 Pro में Telephoto Camera को भी अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ज्यादा Wide Aperture दिया जा सकता है. इससे कैमरा सेंसर तक ज्यादा रोशनी पहुंच सकती है और कम रोशनी में जूम करते समय बेहतर फोटो लेने में मदद मिल सकती है. Pro मॉडल्स में 48MP Telephoto Camera की चर्चा है, जबकि Optical Zoom को 5x से 6x तक बढ़ाए जाने की संभावना बताई जा रही है. Pro Max में 6x Optical Zoom मिलने की चर्चा है. 

यह भी पढ़ें - Apple के Tracking Rules पर उठे सवाल, 2.7 अरब डॉलर का केस

Pro यूजर्स को मिल सकते हैं नए कैमरा कंट्रोल

Apple iPhone 18 Pro में नए Pro-focused Software Features भी दे सकता है. कैमरा ऐप के अंदर ज्यादा एडवांस कंट्रोल मिलने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स को शूटिंग के दौरान कैमरे पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकेगा. iOS 27 में Camera Interface को भी आसान बनाने की बात सामने आई है.

बड़ा हो सकता है Camera Module

इन सभी संभावित कैमरा अपग्रेड्स का असर फोन के Camera Module पर भी दिखाई दे सकता है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Pro मॉडल का Camera Bump करीब 2mm तक बड़ा हो सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 05 Sep 2026 11:44 AM (IST)
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