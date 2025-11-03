Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सोचिए, आपने लाखों की कीमत वाला एक फोन ऑर्डर किया है और डिलीवरी लेने के बाद जब आप बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से एक मार्बल टाइल निकले! यह यकीनन एक खराब और निराशाजनक अनुभव होगा. बेंगलुरू में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ऐसा ही हुआ है. उसने अमेजन से 1.87 लाख रुपये की कीमत वाला Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने उसे फोन की जगह टाइल भेज दी. नाराज इंजीनियर ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद अमेजन ने उसका पैसा वापस कर दिया है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

बॉक्स खोलते ही इंजीनियर के उड़े होश

मनीकंट्रोल के मुताबिक, बेंगलुरू में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमानंद ने 14 अक्टूबर को अमेजन ऐप के जरिए Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन को ऑर्डर किया था. उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट भी कर दी. 19 अक्टूबर को उनका अपना ऑर्डर मिला, लेकिन जब उन्होंने इसे ओपन किया तो होश उड़ गए. बॉक्स खोलते ही उन्हें अपने मनपसंद फोन की जगह एक मार्बल टाइल का टुकड़ा मिला.

प्रेमानंद बोले- मेरी दिवाली खराब कर दी

मामले की जानकारी देते हुए प्रेमानंद ने बताया, "मैंने 1.87 लाख रुपये की कीमत वाला Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन ऑर्डर किया था, लेकिन हैरानी तब हुई, जब मुझे दिवाली से एक दिन पहले फोन की जगह टाइल भेज दी गई. इससे मेरा त्योहार पूरी तरह खराब हो गया." उन्होंने अपने इस अनुभव को बहुत निराशाजनक बताते हुए बाकी लोगों को भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है.

पुलिस तक पहुंचा मामला, रिफंड मिला

प्रेमानंद ने इस मामले की शिकायत नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करवा दी है. साथ ही उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दी है. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दूसरी तरफ अमेजन ने इंजीनियर का पैसा वापस कर दिया है और कहा कि वह जांच में पुलिस का सहयोग कर रही है.

