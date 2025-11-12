(Source: Poll of Polls)
डेटिंग ऐप पर मिली लव क्वीन ने लगा दिया 1.29 करोड़ का चूना! ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम की चौंकाने वाली कहानी
Online Investment Scam: भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हर दिन कोई न कोई व्यक्ति साइबर ठगों के जाल में फंसकर लाखों-करोड़ों रुपये गंवा रहा है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है जहां एक 42 वर्षीय व्यक्ति को डेटिंग ऐप पर मिली एक महिला ने 1.29 करोड़ रुपये का बड़ा चूना लगा दिया.
डेटिंग ऐप से शुरू हुआ भरोसे का खेल
शिकायत के मुताबिक, बेंगलुरु के रहने वाले जगदीश सी. ने 7 नवंबर को नॉर्थ CEN (Cybercrime, Economic Offences, Narcotics) पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि एक डेटिंग ऐप पर उनकी पहचान एक महिला से हुई जिसने अपना नाम मेघना रेड्डी बताया. बातचीत के दौरान महिला ने उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाते हुए भरोसा जीत लिया.
कुछ ही दिनों में उसने कहा कि वह उनके पिता के नाम पर एक ओल्ड-एज होम बनवाना चाहती है एक समाजसेवी पहल के रूप में. इस भावनात्मक कहानी ने जगदीश को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और उन्हें लगा कि वह एक सच्चे और नेक इंसान से मिले हैं.
इन्वेस्टमेंट का लालच और 1.29 करोड़ की ठगी
कुछ हफ्तों बाद महिला ने उन्हें एक विदेशी निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाने का सुझाव दिया. वेबसाइट बिल्कुल असली जैसी दिख रही थी ग्राफ, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और निवेश रिटर्न सब कुछ बेहद विश्वसनीय. महिला ने झूठे मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया कि यह निवेश सुरक्षित और फायदेमंद होगा.
भावनात्मक रूप से जुड़ चुके जगदीश ने सोचा कि यह निवेश उनके परिवार की याद में भी अच्छा कदम होगा. इसी सोच में उन्होंने 5 और 6 नवंबर को दो दिनों में करीब 1,29,33,253 रुपये की रकम RTGS और NEFT से ट्रांसफर कर दी. लेकिन पैसा भेजने के बाद अचानक संपर्क टूट गया फोन कॉल, मैसेज, सब बंद हो गए. तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार बन चुके हैं.
भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं रोमांस स्कैम
साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे रोमांस स्कैम या पिग-बचरिंग स्कीम्स अब भारत में तेजी से फैल रहे हैं. इन मामलों में अपराधी खुद को प्यार में रुचि रखने वाला व्यक्ति बताकर भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं फिर इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसा उगाहते हैं. ये ठग न सिर्फ फर्जी वेबसाइट और डैशबोर्ड बनाते हैं बल्कि नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल और फर्जी बैंक स्क्रीनशॉट भी तैयार रखते हैं ताकि उनका जाल असली लगे.
ऐसे स्कैम से कैसे बचें
साइबर पुलिस सलाह देती है कि किसी भी अजनबी व्यक्ति पर ऑनलाइन भरोसा न करें खासकर तब जब बात पैसों या निवेश की हो. किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करें, और यदि कोई संदिग्ध लिंक या प्रोफाइल दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें. प्यार के नाम पर शुरू हुई ये ऑनलाइन बातें कब धोखे का कारोबार बन जाएं कहना मुश्किल है इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.
