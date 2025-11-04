हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में सोशल मीडिया पर छा जाइए! ये 5 फ्री फोटो एडिटिंग ऐप्स बना देंगे आपकी तस्वीरों को वायरल

5 Free Photo Editing Tools: आज के डिजिटल दौर में अच्छी तस्वीरें ही आपकी असली पहचान हैं चाहे बात सोशल मीडिया की हो, पर्सनल ब्रांडिंग की या फिर ऑनलाइन बिजनेस की.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Nov 2025 08:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

5 Free Photo Editing Tools: आज के डिजिटल दौर में अच्छी तस्वीरें ही आपकी असली पहचान हैं चाहे बात सोशल मीडिया की हो, पर्सनल ब्रांडिंग की या फिर ऑनलाइन बिजनेस की. कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स अब सिर्फ फोटो लेने तक सीमित नहीं रहते बल्कि उसे एडिट करके परफेक्ट बनाते हैं. ऐसे में सही फोटो एडिटिंग ऐप आपकी सोशल मीडिया पहचान को पूरी तरह बदल सकता है. तो आइए जानते हैं 2025 के 5 सबसे बेहतरीन और पूरी तरह फ्री फोटो एडिटिंग ऐप्स जिनसे आपकी हर फोटो बनेगी वायरल.

Adobe Lightroom Mobile

Lightroom Mobile कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफर्स के बीच सबसे पसंदीदा ऐप है. ये ऐप आपको डेस्कटॉप-जैसा एडिटिंग एक्सपीरियंस मोबाइल पर ही देता है. इस ऐप में कलर मिक्सिंग, टोन एडजस्टमेंट, हाइलाइट और शैडो कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं.

इसके प्रीसेट्स और कलर ग्रेडिंग टूल्स आपकी फोटो को एक यूनिक और प्रोफेशनल लुक देते हैं. अगर आप फैशन क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या प्रोडक्ट फोटोग्राफर हैं तो यह ऐप आपके लिए परफेक्ट है.

PicsArt

PicsArt उन यूज़र्स के लिए है जो मज़ेदार और ध्यान खींचने वाला कंटेंट बनाना चाहते हैं जैसे रील्स, मीम्स या यूट्यूब थंबनेल. इस ऐप में AI बैकग्राउंड रिमूवल, कार्टून और ड्रिप इफेक्ट्स, स्टिकर लाइब्रेरी और स्टाइलिश टेक्स्ट ओवरले जैसे फीचर्स हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से बदलते ट्रेंड्स के लिए यह ऐप एकदम सही है जिससे कंटेंट क्रिएशन आसान और तेज़ बन जाता है.

Snapseed

Google का Snapseed दुनिया भर के फोटोग्राफर्स का पसंदीदा ऐप है. यह नॉन-डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और RAW फाइल सपोर्ट देता है, जिससे आपकी फोटो की क्वालिटी बनी रहती है. इसमें 29 से ज्यादा टूल्स हैं जैसे Object Removal, White Balance, Curves और HDR Scape जो आपकी फोटो को सिनेमा-जैसा लुक देते हैं. इंस्टाग्राम फोटोग्राफर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स और पोर्ट्रेट शूट करने वालों के लिए यह ऐप बेस्ट है.

Pixlr

Pixlr एक ऐसा टूल है जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चलता है. इसमें लेयर सपोर्ट, Bokeh और Dispersion जैसे इफेक्ट्स, और AI बेस्ड बैकग्राउंड रिमूवल मौजूद हैं. यह ऐप खास तौर पर मार्केटर्स, डिजाइनर्स और फ्रीलांस क्रिएटर्स के लिए बढ़िया है जो बिना Photoshop जैसी महंगी सब्सक्रिप्शन के एडवांस एडिटिंग करना चाहते हैं. लोगो, पोस्टर या मार्केटिंग विजुअल्स बनाने के लिए Pixlr एक परफेक्ट चॉइस है.

Adobe Photoshop Express

अगर आप चलते-फिरते फोटो एडिट करना चाहते हैं तो Photoshop Express सबसे सही ऐप है. यह ऐप एक टच में blemish removal, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट और स्टाइलिश फिल्टर्स प्रदान करता है. यात्रा करने वालों, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने वालों और प्रोफेशनल टचअप चाहने वाले यूज़र्स के लिए यह ऐप काफी उपयोगी है.

2030 तक गायब हो जाएंगे स्मार्टफोन! एलन मस्क ने बताया कैसे करेंगे कॉल और मैसेज, सुनकर दिमाग हिल जाएगा

Published at : 04 Nov 2025 08:45 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Photo Editing Tools
Embed widget