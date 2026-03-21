अब Google Maps करेगा दोस्त की तरह बातचीत, जानें कैसे यूज करें Ask Maps का फीचर

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How To Use Ask Maps: Google ने कुछ दिन पहले ही मैप्स में अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया था. इसके तहत कंपनी Ask Maps नाम का एक फीचर लेकर आई थी. गूगल का कहना है कि यह फीचर यूजर को नया कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस देगा और अब यह मुश्किल और रियल-वर्ल्ड सवालों के जवाब दे सकेगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है.

कैसे काम करता है Ask Maps फीचर?

इस फीचर की मदद से आप गूगल मैप्स से दोस्तों की तरह बातचीत कर सकते हैं. इससे आप पूछ सकते हैं कि मेरे फोन की बैटरी डेड होने वाली है. मुझे ऐसी जगह बताओ, जहां मुझे कॉफी के लिए लाइन में न लगना पड़े. या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मुझे लाइट वाले टेनिस कोर्ट का एड्रेस बताओ, जहां पर रात को खेला जा सके. यह फीचर आपके ऐसे सारे सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है. फिलहाल यह फीचर अमेरिका और भारत में अवेलेबल है. अभी यह इंग्लिश को सपोर्ट करता है और जल्द ही इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट एड कर दिया जाएगा.

कैसे यूज करें यह फीचर

सबसे पहले Google Maps ऐप को अपडेट कर लें.

अब ऐप ओपन करें और सर्च बार के नीचे दी गई Ask Maps बटन पर टैप करें.

अब अपनी क्वेरी को टाइप या बोलकर दर्ज करें.

इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको अपनी क्वेरी को अलग-अलग पार्ट्स में नहीं रखना है. आप एक ही वाक्य में अपने सफर या आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस समेत सारी बातें पूछ सकते हैं. इससे आप अपने दोस्त की तरह नैचुलर टोन में बात कर सकते हैं.

यह मशीन टेलर्ड की जगह पर्सनलाइज्ड जवाब देता है, जिससे सफर की प्लानिंग करना आसान हो जाता है.

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