हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Google Maps करेगा दोस्त की तरह बातचीत, जानें कैसे यूज करें Ask Maps का फीचर

अब Google Maps करेगा दोस्त की तरह बातचीत, जानें कैसे यूज करें Ask Maps का फीचर

How To Use Ask Maps: Google Maps में कुछ दिन पहले एआई पावर्ड Ask Maps फीचर रोल आउट किया गया था. यह नैचुरल लैंग्वेज में यूजर के मुश्किल सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

How To Use Ask Maps: Google ने कुछ दिन पहले ही मैप्स में अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया था. इसके तहत कंपनी Ask Maps नाम का एक फीचर लेकर आई थी. गूगल का कहना है कि यह फीचर यूजर को नया कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस देगा और अब यह मुश्किल और रियल-वर्ल्ड सवालों के जवाब दे सकेगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है.

कैसे काम करता है Ask Maps फीचर?

इस फीचर की मदद से आप गूगल मैप्स से दोस्तों की तरह बातचीत कर सकते हैं. इससे आप पूछ सकते हैं कि मेरे फोन की बैटरी डेड होने वाली है. मुझे ऐसी जगह बताओ, जहां मुझे कॉफी के लिए लाइन में न लगना पड़े. या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मुझे लाइट वाले टेनिस कोर्ट का एड्रेस बताओ, जहां पर रात को खेला जा सके. यह फीचर आपके ऐसे सारे सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है. फिलहाल यह फीचर अमेरिका और भारत में अवेलेबल है. अभी यह इंग्लिश को सपोर्ट करता है और जल्द ही इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट एड कर दिया जाएगा.

कैसे यूज करें यह फीचर

सबसे पहले Google Maps ऐप को अपडेट कर लें.
अब ऐप ओपन करें और सर्च बार के नीचे दी गई Ask Maps बटन पर टैप करें.
अब अपनी क्वेरी को टाइप या बोलकर दर्ज करें.
इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको अपनी क्वेरी को अलग-अलग पार्ट्स में नहीं रखना है. आप एक ही वाक्य में अपने सफर या आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस समेत सारी बातें पूछ सकते हैं. इससे आप अपने दोस्त की तरह नैचुलर टोन में बात कर सकते हैं.
यह मशीन टेलर्ड की जगह पर्सनलाइज्ड जवाब देता है, जिससे सफर की प्लानिंग करना आसान हो जाता है. 

ये भी पढ़ें-

बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे

Published at : 21 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS Ask Maps
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब Google Maps करेगा दोस्त की तरह बातचीत, जानें कैसे यूज करें Ask Maps का फीचर
अब Google Maps करेगा दोस्त की तरह बातचीत, जानें कैसे यूज करें Ask Maps का फीचर
टेक्नोलॉजी
YouTube पर बदलने वाला है वीडियो देखने का पूरा एक्सपीरियंस, जल्द आएगा यह गेम चेंजिंग फीचर
YouTube पर बदलने वाला है वीडियो देखने का पूरा एक्सपीरियंस, जल्द आएगा यह गेम चेंजिंग फीचर
टेक्नोलॉजी
नए फोन को हो जाएगा बड़ा नुकसान, भूलकर भी न कर लें ये गलतियां
नए फोन को हो जाएगा बड़ा नुकसान, भूलकर भी न कर लें ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स पर चला सरकारी चाबुक, एक ही झटके में 300 प्लेटफॉर्म्स बैन
जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स पर चला सरकारी चाबुक, एक ही झटके में 300 प्लेटफॉर्म्स बैन
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget