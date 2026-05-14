हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम

विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम

विराट कोहली के शानदार शतक ने ऑरेंज कैप की रेस बदल दी, जबकि भुवनेश्वर कुमार 22 विकेट लेकर IPL 2026 की पर्पल कैप पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है. 57 मुकाबले पूरे होने के बाद प्लेऑफ की तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. इसी बीच ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस भी काफी दिलचस्प बन गई है. इस समय सबसे ज्यादा चर्चा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के खिलाड़ियों की हो रही है. टीम जहां अंक तालिका में शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं उसके खिलाड़ी भी व्यक्तिगत उपलब्धियों में आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं.

विराट कोहली ने KKR के खिलाफ ऐसा धमाका किया जिसने ऑरेंज कैप की रेस का पूरा समीकरण बदल दिया. पिछले दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद विराट पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन बड़े खिलाड़ी मुश्किल समय में ही अपनी पहचान बनाते हैं और विराट ने यही साबित किया. KKR के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट ने सिर्फ 60 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए.

उनकी पारी में शानदार चौके और बड़े छक्के देखने को मिले. इस शतक की बदौलत RCB ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया. इस शानदार पारी के बाद विराट कोहली के कुल रन 12 मैचों में 484 हो गए हैं. इसी के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. उनसे आगे सिर्फ हेनरिक क्लासेन और साई सुदर्शन मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने KKR के खिलाफ सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, टी20 में सबसे ज्यादा शतक का बनाया महारिकॉर्ड

RCB की सफलता में भुवनेश्वर कुमार की बड़ी भूमिका

जहां विराट बल्ले से कमाल कर रहे हैं, वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार लगातार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बने हुए हैं. IPL 2026 में पर्पल कैप की रेस में उनका दबदबा अब भी कायम है. भुवनेश्वर कुमार ने 12 मैचों में 22 विकेट लेकर खुद को सबसे आगे रखा है. उनकी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों की सटीक लाइन ने RCB को कई अहम मुकाबले जिताए हैं. हालांकि पर्पल कैप की रेस भी आसान नहीं है. Kagiso Rabada 21 विकेट के साथ उनके बेहद करीब हैं. वहीं Anshul Kamboj भी 19 विकेट लेकर चुनौती पेश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में

RCB क्यों बन रही है सबसे मजबूत टीम

IPL 2026 में RCB की सफलता का सबसे बड़ा कारण टीम का संतुलन माना जा रहा है. बल्लेबाजी में विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी रन बना रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर लगातार विकेट निकाल रहे हैं. यही वजह है कि टीम अंक तालिका में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है.

Published at : 14 May 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Royal Challengers Bengaluru Virat Kohli RCB IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
आईपीएल 2026
Virat Kohli Statement: एक दिन मैं खेलना छोड़ दूंगा..., शतक के बाद विराट कोहली का भावुक बयान, जानिए क्यों कहा ऐसा
एक दिन मैं खेलना छोड़ दूंगा..., शतक के बाद विराट कोहली का भावुक बयान, जानिए क्यों कहा ऐसा
आईपीएल 2026
KKR VS RCB: पहले रन पर झूमे Virat Kohli, शतक पर रहे शांत, अब खुद बताई इसके पीछे की वजह
KKR VS RCB: पहले रन पर झूमे Virat Kohli, शतक पर रहे शांत, अब खुद बताई इसके पीछे की वजह
आईपीएल 2026
2 'डक' से हुआ था 3.15 करोड़ का नुकसान, विराट कोहली ने एक शतक से कर दी पूरी भरपाई! समझिए कैसे
2 'डक' से हुआ था 3.15 करोड़ का नुकसान, विराट कोहली ने एक शतक से कर दी पूरी भरपाई! समझिए कैसे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: UN में अमेरिका ने होर्मुज को लेकर ऐसा क्या कहा, साथ आए 113 देश, क्या भारत ने किया सपोर्ट?
UN में अमेरिका ने होर्मुज को लेकर ऐसा क्या कहा, साथ आए 113 देश, क्या भारत ने किया सपोर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में मौत की आंधी, 89 लोग मारे गए, 53 घायल, 114 पशुओं की भी मौत, 80 से ज्यादा घर टूटे
UP में मौत की आंधी, 89 लोग मारे गए, 53 घायल, 114 पशुओं की भी मौत, 80 से ज्यादा घर टूटे
विश्व
Iran-US War: 'अमेरिका करता है दिखावा', ईरान ने फिर ट्रंप को दिखाई आंख, गरीबाबादी बोले- 'भारत...'
'अमेरिका करता है दिखावा', ईरान ने फिर ट्रंप को दिखाई आंख, गरीबाबादी बोले- 'भारत...'
स्पोर्ट्स
KKR VS RCB: पहले रन पर झूमे Virat Kohli, शतक पर रहे शांत, अब खुद बताई इसके पीछे की वजह
KKR VS RCB: पहले रन पर झूमे Virat Kohli, शतक पर रहे शांत, अब खुद बताई इसके पीछे की वजह
टेलीविजन
मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!
विश्व
Operation Roaring Lion: जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
एग्रीकल्चर
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
टेक्नोलॉजी
Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें ले सब कुछ
Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें ले सब कुछ
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget