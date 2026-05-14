IPL 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है. 57 मुकाबले पूरे होने के बाद प्लेऑफ की तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. इसी बीच ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस भी काफी दिलचस्प बन गई है. इस समय सबसे ज्यादा चर्चा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के खिलाड़ियों की हो रही है. टीम जहां अंक तालिका में शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं उसके खिलाड़ी भी व्यक्तिगत उपलब्धियों में आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं.

विराट कोहली ने KKR के खिलाफ ऐसा धमाका किया जिसने ऑरेंज कैप की रेस का पूरा समीकरण बदल दिया. पिछले दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद विराट पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन बड़े खिलाड़ी मुश्किल समय में ही अपनी पहचान बनाते हैं और विराट ने यही साबित किया. KKR के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट ने सिर्फ 60 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए.

उनकी पारी में शानदार चौके और बड़े छक्के देखने को मिले. इस शतक की बदौलत RCB ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया. इस शानदार पारी के बाद विराट कोहली के कुल रन 12 मैचों में 484 हो गए हैं. इसी के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. उनसे आगे सिर्फ हेनरिक क्लासेन और साई सुदर्शन मौजूद हैं.

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RCB की सफलता में भुवनेश्वर कुमार की बड़ी भूमिका

जहां विराट बल्ले से कमाल कर रहे हैं, वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार लगातार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बने हुए हैं. IPL 2026 में पर्पल कैप की रेस में उनका दबदबा अब भी कायम है. भुवनेश्वर कुमार ने 12 मैचों में 22 विकेट लेकर खुद को सबसे आगे रखा है. उनकी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों की सटीक लाइन ने RCB को कई अहम मुकाबले जिताए हैं. हालांकि पर्पल कैप की रेस भी आसान नहीं है. Kagiso Rabada 21 विकेट के साथ उनके बेहद करीब हैं. वहीं Anshul Kamboj भी 19 विकेट लेकर चुनौती पेश कर रहे हैं.

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RCB क्यों बन रही है सबसे मजबूत टीम

IPL 2026 में RCB की सफलता का सबसे बड़ा कारण टीम का संतुलन माना जा रहा है. बल्लेबाजी में विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी रन बना रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर लगातार विकेट निकाल रहे हैं. यही वजह है कि टीम अंक तालिका में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है.