प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?

प्रतीक यादव की मौत के बाद से पत्नी अपर्णा यादव और परिवार के सभी लोग गहरे सदमे में हैं. लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है. बुधवार (13 मई) की सुबह प्रतीक यादव की मौत के बाद आज (गुरुवार, 14 मई) को लखनऊ स्थित बैकुण्ठ धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा. बीते दिन ही जब प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर लाया गया था, तो वहां गमगीन माहौल के बीच सभी परिजन, पहचान वाले और नेता भावुक थे.

पति की मौत की खबर जब अपर्णा को मिली तो वह लखनऊ में नहीं थीं. कुछ समय बाद जब वह फ्लाइट से लखनऊ और फिर अपने आवास पहुंचीं, उसके कुछ ही समय में प्रतीक का शव भी आवास पर ले आया गया. यादव परिवार के लोग, खुद अपर्णा और उनकी दो बेटियां गम में डूबे थे.

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अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच क्या हुई बातचीत?

इस बीच अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव के आवास पहुंचे. बड़े भाई अखिलेश ने प्रतीक यादव को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद देखा गया कि अपर्णा यादव और अखिलेश यादव ने बंद कमरे में कुछ बातचीत की. परिवार के अन्य सदस्य बाहर मौजूद रहे, लेकिन दरवाजे के पीछे क्या बात हुई इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

पोस्टमार्टम हाउस में अखिलेश दिखे थे भावुक

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पीएम हाउस में किया गया. इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे और करीब 45 मिनट तक वहीं रहे. इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए थे. उन्होंने कहा था कि प्रतीक एक बहुत ही अच्छा लड़का था. बचपन से ही वह अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखता था. उसका जाना हैरान करने वाला और बेहद दुखद है. अखिलेश यादव ने यह भी बताया था कि प्रतीक यादव बिजनेस और पैसों के लेकर कुछ परेशान रहते थे लेकिन अखिलेश ने उन्हें सलाह दी थी कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

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