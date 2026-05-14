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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?

प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?

Akhilesh Yadav Aparna Yadav Talk: प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को बुलाकर उनसे कुछ बातचीत की. दोनों के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 May 2026 11:43 AM (IST)
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प्रतीक यादव की मौत के बाद से पत्नी अपर्णा यादव और परिवार के सभी लोग गहरे सदमे में हैं. लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है. बुधवार (13 मई) की सुबह प्रतीक यादव की मौत के बाद आज (गुरुवार, 14 मई) को लखनऊ स्थित बैकुण्ठ धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा. बीते दिन ही जब प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर लाया गया था, तो वहां गमगीन माहौल के बीच सभी परिजन, पहचान वाले और नेता भावुक थे. 

पति की मौत की खबर जब अपर्णा को मिली तो वह लखनऊ में नहीं थीं. कुछ समय बाद जब वह फ्लाइट से लखनऊ और फिर अपने आवास पहुंचीं, उसके कुछ ही समय में प्रतीक का शव भी आवास पर ले आया गया. यादव परिवार के लोग, खुद अपर्णा और उनकी दो बेटियां गम में डूबे थे.

यह भी पढ़ें: मथुरा में अवैध मजारों पर बवाल, पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, केशव मौर्य ने दिया कार्रवाई का भरोसा

अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच क्या हुई बातचीत?

इस बीच अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव के आवास पहुंचे. बड़े भाई अखिलेश ने प्रतीक यादव को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद देखा गया कि अपर्णा यादव और अखिलेश यादव ने बंद कमरे में कुछ बातचीत की. परिवार के अन्य सदस्य बाहर मौजूद रहे, लेकिन दरवाजे के पीछे क्या बात हुई इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

पोस्टमार्टम हाउस में अखिलेश दिखे थे भावुक

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पीएम हाउस में किया गया. इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे और करीब 45 मिनट तक वहीं रहे. इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए थे. उन्होंने कहा था कि प्रतीक एक बहुत ही अच्छा लड़का था. बचपन से ही वह अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखता था. उसका जाना हैरान करने वाला और बेहद दुखद है. अखिलेश यादव ने यह भी बताया था कि प्रतीक यादव बिजनेस और पैसों के लेकर कुछ परेशान रहते थे लेकिन अखिलेश ने उन्हें सलाह दी थी कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

यह भी पढ़ें: प्रतीक यादव का इलाज कर चुकीं डॉक्टर का खुलासा, 'बीपी की दवाई लेते थे, समय-समय पर...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 14 May 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Prateek Yadav Akhilesh Yadav UP News Lucknow News
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