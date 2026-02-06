Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल हर ब्राउजर और ऐप को एआई फीचर्स से लैस करने का ट्रेंड चल रहा है. पिछले कुछ समय से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह मोजिला ने भी अपने फायरफॉक्स ब्राउजर में कई एआई फीचर्स जोड़े हैं. इनमें टैब ग्रुपिंग के लिए एआई टूल्स समेत कई फीचर्स हैं. हालांकि, सभी यूजर्स इससे खुश नहीं हैं और उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. इसे देखते हुए अब फायरफॉक्स में एआई फीचर्स को बंद करने का ऑप्शन मिलेगा.

फायरफॉक्स में मिलते हैं ये एआई फीचर्स

फायरफॉक्स के एआई फीचर्स की बात करें तो इसमें टैब ग्रुपिंग के लिए एआई टूल्स के साथ-साथ एआई-पावर्ड ट्रांसलेशन, लिंक प्रीव्यू और एआई चैटबॉट समेत कई फीचर दिए गए हैं. अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए डेस्कटॉप ब्राउजर सेटिंग में "ब्लॉक एआई इनहैंसमेंट" टॉगल जोड़ा जा रहा है. इसकी मदद से यूजर मौजूदा और फ्यूचर एआई फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकेंगे. साथ ही यूजर को इन्हें रिव्यू करने और हर फीचर को इंडिविजुअली मैनेज करने का भी ऑप्शन मिलेगा. यानी यूजर अपनी मर्जी से किसी फीचर को ऑन या ऑफ भी कर पाएगा. नए टॉगल वाला वर्जन 24 फरवरी को रिलीज हो रहा है.

बिना एआई के यूज कर पाएंगे ब्राउजर

अगर किसी यूजर को ब्राउजर में एआई फीचर्स की जरूरत नहीं है तो वो इन्हें पूरी तरह बंद कर सकता है. हालांकि, जो यूजर्स एआई फीचर्स को यूज करते हैं, उनके लिए कंपनी नए-नए टूल्स लाती रहेगी. कंपनी के सीईओ ने बतााया कि यूजर की च्वॉइस मायने रखती है. उनका मानना है कि फायरफॉक्स के एआई टूल्स यूजफुल हैं और ब्राउजिंग को आसान बनाते हैं. ये फीचर्स यूजर्स को बेहद पसंद आ रहे हैं, लेकिन कई यूजर्स ऐसे हैं, जो एआई टूल्स यूज ही नहीं करना चाहते. बता दें कि बाकी ब्राउजर में अभी एआई फीचर्स को जोड़ने पर ज्यादा जोर है और उनमें यूजर्स को ऐसा कंट्रोल नहीं दिया जा रहा.

