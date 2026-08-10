बदल जाएगा Apple Watch का पूरा लुक? कंपनी कर रही यह तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल वॉच का लुक बदलने पर कंपनी विचार कर रही है।

राउंड डिस्प्ले और बिना डिस्प्ले वाली वॉच भी टेस्ट हो रही।

इन बदलावों से watchOS और हार्डवेयर को री-डिज़ाइन करना होगा।

नई Apple Watch Series 12 और Ultra 4 जल्द लॉन्च होंगी।

Apple Watch: ऐप्पल अगले महीने अपने नए आईफोन लॉन्च करेगी. आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के दमदार अपग्रेड्स के साथ उतारा जाएगा. आईफोन के साथ-साथ कंपनी ऐप्पल वॉच में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. अगर ताजा रिपोर्ट में किए गए दावे सच साबित होते हैं तो ऐप्पल वॉच का लुक पूरी तरह बदल जाएगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल वॉच को पूरी तरह बदलने पर विचार चल रहा है. कंपनी नए वॉच डिवाइसेस के साथ-साथ बिना डिस्प्ले वाली वॉच लाने पर भी काम कर रही है. इसके अलावा ऐप्पल वॉच में राउंड डिस्प्ले मिलने की उम्मीद की जा रही है.

क्या राउंड डिस्प्ले के साथ आएगी ऐप्पल वॉच?

पिछले करीब एक दशक से टेक्नोलॉजी समेत सब चीजें बदलने के बावजूद ऐप्पल वॉच का राउंडेड-स्क्वेयर डिजाइन बरकरार है. अब ऐप्पल इसे बदल सकती है और इसकी जगह राउंड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. दरअसल, सैमसंग, गूगल और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो Garmin समेत कई कंपनियां राउंड शेप वाली वॉच लॉन्च कर चुकी हैं. ये हाथों पर ज्यादा नैचुरल लगती है और फॉर्मल क्लॉदिंग के साथ-साथ ट्रेडिशनल आउटफिट पर भी फिट बैठती है.

watchOS को किया जा सकता है रिडिजाइन



रेक्टेंगुलर डिस्प्ले में ऐप, नोटिफिकेशन, मैसेज, मैप्स, कैलेंडर और सेटिंग आदि चीजों को अरैंज करना आसान होता है. अब अगर इसकी शेप को बदलकर राउंड की जाती है तो कॉर्नर वाला यूजेबल स्पेस गायब हो जाएगा. ऐसे में ऐप्पल watchOS को रीडिजाइन कर सकती है. इसके साथ-साथ ऐप्पल को बैटरी, लॉजिक बोर्ड, स्पीकर और सेंसर समेत हर कंपोनेंट को भी रिडिजाइन करना पड़ सकता है. इससे मैन्युफैक्चिरंग कॉस्ट बढ़ने के आसार है.

बढ़ रही है वीयरेबल डिवाइसेस की पॉपुलैरिटी

ऐप्पल की तरफ से वॉच लाइनअप को रीडिजाइन करने की खबरें ऐसे समय सामने आई हैं, जब वीयरेबल डिवाइसेस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. अगर ऐप्पल लाइनअप में प्रस्तावित बदलाव करती है तो यह हालिया समय का सबसे बड़ा चेंज होने वाला है. इससे पहले ऐप्पल ने 2022 में अल्ट्रा मॉडल को लाइनअप में एड किया था. बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐप्पल लगातार वॉचेज को अपग्रेड करते आई है. अब इनमें वाटर रजिस्टेंस, सेलुलर सपोर्ट, सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं. यही वजह है कि जहां दूसरी कंपनियों को स्मार्टवॉच की बिक्री में गिरावट देखनी पड़ी है, वहीं ऐप्पल वॉच की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है.

नए वॉच डिवाइस की भी चल रही टेस्टिंग

वॉच का लुक बदलने पर विचार के साथ-साथ ऐप्पल अलग-अलग स्क्रीन टाइप, साइज और बिना डिस्प्ले वाले वॉच डिवाइसेस को भी टेस्ट कर रही है. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है. गौरतलब है कि फिटबिट और Oura जैसी कंपनियों के स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट रिंग धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहे है, ऐसे में ऐप्पल भी इस सेगमेंट की तरफ रूख कर सकती है. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ऐप्पल की डिजाइन टीम ने लाइट, किफायती और यूजर के लिए सुविधाजनक कई ऑप्शन्स पर विचार किया है.

कब तक देखने को मिल सकती है नई वॉच?



भले ही ऐप्पल ने पर्द के पीछे नए प्रोडक्ट्स को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐप्पल वॉच लाइनअप को पूरी तरह नया लुक देने में कंपनी जल्दबाजी नहीं करेगी. अगले कुछ समय तक कंपनी छोटे-छोटे अपडेट्स के साथ वॉच मॉडल लॉन्च करती रहेगी. ऐप्पल वॉच सीरीज 12 और अल्ट्रा 4 में नया चिपसेट, नए कलर ऑप्शन, बैंड्स, हेल्थ और फिटनेस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इन मॉडल्स को अगले महीने नए आईफोन के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

सितंबर में लॉन्च होंगे ये आईफोन

ऐप्पल ने अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 9 सितंबर को कंपनी आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल को लॉन्च कर देगी. इनके साथ ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra भी मार्केट में दस्तक दे देगा.

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