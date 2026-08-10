फोन चार्जर को हमेशा प्लग में लगाए रखना कितना सही, कितना बढ़ता है बिल?

मोबाइल फोन चार्ज करने के बाद हममें से कई लोग चार्जर को सॉकेट से निकालना भूल जाते हैं. कुछ लोग तो चार्जर को हर समय प्लग में लगा रहने देते हैं. ऐसे में सवाल आता है कि क्या इससे बिजली का बिल बढ़ता है? क्या सिर्फ प्लग में लगा चार्जर भी बिजली खर्च करता है? इसका सीधा जवाब है कि हां, प्लग में लगा हुआ चार्जर थोड़ी मात्रा में बिजली ले सकता है, लेकिन आमतौर पर यह खर्च बहुत कम होता है.

अगर चार्जर प्लग में लगा है, लेकिन उसमें फोन नहीं लगा है, तो भी वह थोड़ी बिजली खर्च कर सकता है. हालांकि आजकल के अच्छे चार्जर में यह बिजली बहुत कम होती है. इसलिए सिर्फ एक चार्जर को प्लग में लगाए रखने से बिजली का बिल अचानक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा. फिर भी अगर घर में कई चार्जर, टीवी, लैपटॉप और दूसरे सामान हर समय प्लग में लगे रहते हैं, तो इनका थोड़ा-थोड़ा खर्च मिलकर बढ़ सकता है.

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बिल कितना बढ़ सकता है?

चार्जर कितना बिजली खर्च करेगा, यह उसके मॉडल और डिजाइन पर निर्भर करता है. पुराने या खराब चार्जर ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, जबकि नए और अच्छे चार्जर बहुत कम बिजली खर्च करते हैं. इसलिए एक सामान्य फोन चार्जर को पूरे महीने प्लग में लगाए रखने से बिल में आमतौर पर बहुत बड़ा फर्क नहीं आता.

चार्जर निकालना क्यों जरूरी है?

अगर फोन चार्ज हो चुका है और चार्जर की जरूरत नहीं है, तो उसे प्लग से निकाल देना अच्छी आदत है. इससे बेवजह बिजली खर्च होने से बच सकती है. इसके अलावा खराब, बहुत गर्म होने वाले या टूटे हुए चार्जर को प्लग में लगाए रखना सही नहीं है. ऐसे चार्जर को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

रातभर फोन न करें चार्ज

फोन को लंबे समय तक चार्जिंग पर लगाने से बचना बेहतर है. आजकल ज्यादातर फोन चार्ज होने के बाद चार्जिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फोन को लंबे समय तक चार्जर पर लगाए रखना जरूरी नहीं है. अगर फोन चार्ज हो गया है, तो चार्जर निकाल दें और इस्तेमाल के बाद चार्जर को भी सॉकेट से निकाल दें.

छोटी आदत से बच सकती है बिजली

एक चार्जर को प्लग में लगाए रखने से आमतौर पर बिजली का बिल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता. लेकिन जब घर में कई ऐसे उपकरण हर समय प्लग में लगे रहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा बिजली खर्च हो सकता है. इसलिए जरूरत न होने पर चार्जर और दूसरे उपकरणों के प्लग निकाल देना एक अच्छी आदत है.

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