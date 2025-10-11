ऐप्पल कर देगी मालामाल! यह काम कर दिया तो टेक कंपनी बना देगी करोड़पति, जानें डिटेल्स

अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल आपको करोड़पति बनने का मौका दे रही है. दरअसल, कंपनी ने अपने नए सिक्योरिटी बाउंटी प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड दिया जा रहा है. अगले महीने से अगर कोई व्यक्ति ऐप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस और सर्विस में अगर कोई सुरक्षा खामी खोज लेता है तो उसे सिक्योरिटी बाउंटी प्रोग्राम के तहत 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपये) का रिवॉर्ड मिलेगा.

दोगुनी की गई रिवॉर्ड की रकम

ऐप्पल ने रिवॉर्ड की रकम को अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है. पहले इसके लिए एक मिलियन डॉलर का रिवॉर्ड दिया जाता था. इसके लिए रिसर्चर या लोगों को ऐप्पल के डिवाइस और सर्विसेस में ऐसी कमी खोजनी है, जो किसी स्पाईवेयर की तरह काम करती हो. इतना ही नहीं, अगर कोई ऐप्पल के अपग्रेडेड सिक्योरिटी फीचर लॉकडाउन मोड में गंभीर खामी का पता लगाता है तो उसे रिवॉर्ड में 5 मिलियन डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये) का ईनाम दिया जाएगा.

रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा- ऐप्पल

ऐप्पल का कहना है कि बाउंटी प्रोग्राम में इजाफे से क्रिटिकल अटैक को लेकर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इससे कंपनी को दुनियाभर में अपने 2.3 बिलियन डिवाइसेस को ऐसे अटैक्स से बचाने में मदद मिलेगी. बता दें कि इस प्रोग्राम में पिछले महीने लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज को भी शामिल किया गया है. इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए रिसर्चर का किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए और वह इसके लिए 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकता है.

ऐप्पल को होगा यह फायदा

ऐप्पल अपने आईफोन को दुनिया का सबसे सिक्योर स्मार्टफोन कहकर बेचती है. अब नए प्रोग्राम से कंपनी की उस इमेज को और मजबूती मिलेगी. रिकॉर्ड ईनाम देकर कंपनी न सुरक्षा खामियों को न सिर्फ जल्दी फिक्स कर पाएगी बल्कि यह दुनियाभर के रिसर्चर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को अपने इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है.

