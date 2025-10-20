हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए करना पड़ेगा और इंतजार? इस कारण अगले साल लॉन्च टाल सकती है ऐप्पल

क्या पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए करना पड़ेगा और इंतजार? इस कारण अगले साल लॉन्च टाल सकती है ऐप्पल

ऐप्पल ने अगले साल फोल्डेबल आईफोन लाने की तैयारी की थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह फोन अगले साल लॉन्च नहीं होगा. इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए इंतजार और लंबा हो सकता है. लंबे इंतजार के बाद ऐप्पल ने अगले साल फोल्डेबल आईफोन लाने की तैयारियां शुरू की थीं, लेकिन 2026 में इसकी लॉन्चिंग को टाला जा सकता है. दरअसल, ऐप्पल इस आईफोन के लिए ऐसा हिंज ढूंढ रही है, जिससे स्क्रीन फोल्ड पर क्रीज न दिखे, लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है. इसी वजह से ऐप्पल ने अब तक फोल्डेबल आईफोन नहीं उतारा है और अब एक बार फिर इसमें देरी होती दिख रही है.

ये रही है ऐप्पल की प्लानिंग

ऐप्पल शुरू से ही ऐसा फोल्डेबल आईफोन बनाना चाहती थी, जिसे अनफोल्ड करने पर स्क्रीन पर कोई क्रीज नजर न आए. अभी तक ऐप्पल को ऐसा कोई सप्लायर नहीं मिला है, जो इस तरह का हिंज बना रहा हो. ऐसे में यह लगभग तय है कि फोल्डेबल आईफोन को 2026 में लॉन्च नहीं किया जाएगा. अगर इसे अगले साल लाया जाता तो यह आईफोन 18 सीरीज के साथ लॉन्च होता. इस सीरीज में बड़ी अपग्रेड नहीं मिलेगी, जिसके चलते पूरा फोकस फोल्डेबल आईफोन पर ही रहता.

क्या 2027 में होगा लॉन्च?

ऐप्पल ने अभी तक इसमें देरी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. ऐसा होने पर यह आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी पर आने वाले प्रो मॉडल के साथ कंपीट करेगा, जिसके डिस्प्ले पर कोई कटआउट नहीं होगा. ऐसे में ऐप्पल को फोल्डेबल आईफोन के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने में ज्यादा जोर लगाना होगा.

क्या ग्राहकों की उम्मीदों पर उतर पाएगा खरा?

सैमसंग जैसी कई कंपनियां सालों पहले से फोल्डेबल फोन लॉन्च करती आ रही हैं. दूसरी तरफ ऐप्पल लगातार ग्राहकों को इंतजार करवा रही हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि इतने इंतजार के बाद लॉन्च होने वाला फोल्डेबल आईफोन क्या ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा?

Published at : 20 Oct 2025 06:51 AM (IST)
