चीन में लोगों को खूब पसंद आ रहा यह नया आईफोन, कुछ ही मिनटों में हो गया सोल्ड आउट

पिछले महीने लॉन्च हुए आईफोन एयर की चीन में खूब डिमांड है. यहां प्री-ऑर्डर शुरू होने के कुछ ही मिनटों में यह सोल्ड आउट हो गया. बता दें कि ऐप्पल के सबसे पतले इस आईफोन की दुनियाभर में सितंबर में ही बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन चीन में रेगुलेटरी अप्रूवल न मिलने के कारण इसे लॉन्च नहीं किया जा सका. अब मंजूरी मिलने के बाद 17 अक्टूबर से इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हुए हैं और लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया है. 22 अक्टूबर से यह आईफोन चीन के स्टोर्स में पहुंचना शुरू हो जाएगा.

आईफोन एयर को चीन में मिल रहा खूब प्यार

17 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार, सुबह 9 बजे इस आईफोन के लिए बुकिंग शुरू हुई थी और कुछ ही मिनटों में ही शंघाई, बीजिंग और तियानजीन समेत कई शहरों के ऑफलाइन स्टोर में यह सोल्ड आउट हो गया. इसी तरह ऐप्पल के ऑनलाइन स्टोर और Tmall पर बुकिंग शुरू होने के करीब दो घंटे बाद इस फोन के कई वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक दिखने शुरू हो गए. बता दें कि केवल ई-सिम सपोर्ट होने के कारण इसे चीन में मंजूरी मिलने में समय लगा है. आईफोन एयर को अमेरिका और दूसरे देशों में खास पसंद नहीं किया जा रहा और इसकी मांग उम्मीद से कम है. हालांकि, चीन में मिले रिस्पॉन्स ने ऐप्पल को खुश जरूर कर दिया है.

अब तक का सबसे पतला मॉडल है आईफोन एयर

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. कंपनी का कहना है कि पतला होने के बावजूद इस फोन की बैटरी पूरे दिन आराम से चल सकती है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है और चीन में यह फोन 7,999 युआन (लगभग एक लाख भारतीय रुपये) में उपलब्ध है.

