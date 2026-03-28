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Apple Lockdown Mode: अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसमें एक ऐसा फीचर मिलता है, जो आपको बड़े-बड़े साइबर अटैक से आसानी से बचा सकता है. इस फीचर का नाम लॉकडाउन मोड है और ऐप्पल का कहना है कि जिन आईफोन में यह मोड ऑन था, उन पर कोई स्पाईवेयर अटैक कामयाब नहीं हुआ है. यह फीचर 2022 में ऐड किया गया था. इसे खास तौर पर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और सरकारी अधिकारियों समेत उन लोगों के लिए लाया गया है, जिनके डिवाइस पर साइबर अटैक का खतरा ज्यादा रहता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है.

कैसे काम करता है Lockdown Mode?

जब आईफोन में लॉकडाउन मोड इनेबल किया जाता है तो यह ऐप्स, सर्विस और नेटवर्क कनेक्शन की फंक्शनलिटी को लिमिट कर देता है. दरअसल, यह उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है, जहां से स्पाईवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं. ऐप्पल के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के सिक्योरिटी लैब ने भी माना है कि लॉकडाउन मोड एक्टिव होने पर उसने कोई साइबर अटैक नहीं देखे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आईफोन को हैक करना असंभव है. ऐप्पल का कहना है कि यह मोड अटैक सरफेस को कम कर देता है, जिसका यूज कर हैकर्स साइबर हमले करते हैं.

Lockdown Mode इनेबल करने से क्या होता है?

इमेज को छोड़कर मैसेज में आने वाली अटैचमेंट ब्लॉक हो जाती है.

मैसेज में दिखने वाले लिंक प्रीव्यू ब्लॉक हो जाते हैं.

अनजान लोगों से फेसटाइम कॉल नहीं आ सकती.

वेब ब्राउजिंग में कई रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाती हैं.

फोटो ऐप से शेयर्ड एल्बम हटा लिए जाते हैं.

डिवाइस लॉक होने पर वायर्ड कनेक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं.

अनसेफ वाईफाई कनेक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं.

कई नेटवर्क प्रोटेकॉल्स और सर्विस भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं.

Lockdown Mode को कैसे एक्टिवेट करें?

आईफोन में लॉकडाउन मोड बाई डिफॉल्ट ऑफ रहता है. इसे कुछ आसान स्टेप्स में एक्टिवेट किया जा सकता है. इसे उन लोगों को यूज करना चाहिए, जिन्हें अपने काम के कारण साइबर हमले का शिकार बनाया जा सकता है. आम यूजर्स के लिए यह फीचर आईफोन को यूज करना थोड़ा मुश्किल कर देता है. इसे नीचे दिए गए तरीके से इनेबल किया जा सकता है.

सेटिंग ऐप ओपन कर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन में जाएं.

यहां स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे जाकर लॉकडाउन मोड पर टैप करें.

इसे ऑन करने के लिए टैप करें.

अब आपके सामने रेस्ट्रिक्ट हुए फीचर्स की लिस्ट आ जाएगी. इसे रिव्यू करें.

टर्न ऑन पर टैप करें और आईफोन को रिस्टार्ट कर लें.

रिस्टार्ट होते ही आपके फोन में लॉकडाउन मोड एक्टिव हो जाएगा.

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