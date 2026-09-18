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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमुंबई में किसने खरीदा पहला iPhone 18 Pro Max, कहां का रहने वाला है युवक?

मुंबई में किसने खरीदा पहला iPhone 18 Pro Max, कहां का रहने वाला है युवक?

मुंबई के BKC एपल स्टोर से पहला iPhone 18 Pro Max खरीदकर इस युवक ने रच दिया इतिहास, सूरत के रहने वाले इस फैन ने फोन के लिए पूरी रात भर 12 घंटे किया इंतजार.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आधिकारिक बिक्री पूरे भारत में शुरू हो गई है. हर साल की तरह इस बार भी नए आईफोन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. मुंबई के Apple BKC स्टोर पर सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इसी भीड़ में सूरत से आया यह युवक भी शामिल था, जिसने स्टोर खुलते ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro दोनों मॉडल खरीद लिए.

सूरत से मुंबई तक का सफर 

सूरत से आए इस आईफोन लवर ने बताया कि नए आईफोन को पहले ही दिन अपने हाथ में लेने के लिए उसने एक लंबा सफर तय किया. वह 5 से 6 घंटे का सफर तय करके सूरत से मुंबई पहुंचा था. मुंबई आने के बाद भी उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ. वह रात करीब 10 बजे से ही स्टोर के बाहर कतार में लग गया था. उसने लगभग 6 घंटे स्टोर के बाहर इंतजार किया और फिर ढाई घंटे लंबी कतार में खड़े रहने के बाद आखिरकार सुबह उसे नया फोन मिल सका.

क्यों है आईफोन को लेकर इतनी बड़ी दिवानगी?

युवक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह लंबे समय से आईफोन इस्तेमाल कर रहा है. उसका मानना है कि जितने भी आईफोन यूजर्स हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि फोन में कोई नया फीचर आए या न आए, लेकिन लॉन्चिंग के पहले ही दिन नया मॉडल हासिल करना उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है.  एपल के आसान इंटरफेस की तारीफ करते हुए उसने कहा कि एक बार जब किसी को आईफोन इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है, तो वह गूगल या सैमसंग जैसे किसी अन्य डिवाइस पर शिफ्ट नहीं होना चाहता. आईफोन हाथ में आने के बाद किसी दूसरी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती. 

एक साथ खरीदे दो-दो प्रीमियम आईफोन

इस आईफोन फैन ने एपल स्टोर से केवल एक नहीं, बल्कि दो स्मार्टफोन खरीदे हैं, जिसमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दोनों शामिल हैं. दोनों फोन खरीदने के बाद युवक बेहद खुश नजर आया और उसने कहा कि वह अपनी इस खरीदारी से अब पूरी तरह से खुश है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro Max की सेल आज से, खरीदने से पहले जान लें EMI का गणित

मुंबई एपल स्टोर पर पहुंच रहे फैंस

मुंबई के बीकेसी एपल स्टोर पर केवल सूरत ही नहीं, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के कई अलग-अलग शहरों से लोग पहुंच रहे हैं. कुछ फैंस तो ऐसे भी थे जो पहले सुबह-सुबह लालबागचा राजा के दर्शन करने गए और वहां से सीधे सुबह 6 बजे ही एपल स्टोर के बाहर लाइन में आकर खड़े हो गए ताकि वे नई सीरीज के प्रो मॉडल्स को घर ले जा सकें. इतनी भारी भीड़ और लोगों का यह उत्साह साफ दिखाता है कि भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एपल का क्रेज किस कदर बढ़ चुका है.

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Proकी बिक्री शुरू, मुंबई से यूपी तक Apple स्टोर के बाहर लगी लाइनें

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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