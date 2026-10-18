डिजाइन से स्पेसिफिकेशन्स तक, Samsung Galaxy F70 5G में क्या मिलेगा नया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom sAMOLED डिस्प्ले, AI फीचर, Knox सुरक्षा इसमें मिलेगी.

Samsung अब अपनी Galaxy F सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जोड़ने जा रही है. कंपनी ने भारत में नए Samsung Galaxy F70 5G को अगले हफ्ते लॉन्च करने की घोषणा की है. इस फोन को Galaxy F70 लाइनअप में शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले से Galaxy F70 Pro 5G और Galaxy F70e 5G मौजूद हैं.

लॉन्च से पहले ही फोन की जानकारी सामने आ गई है. कंपनी ने इसके लिए Flipkart पर एक खास माइक्रोसाइट लाइव की है, जहां इसके डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और अन्य फीचर्स की जानकारी दी गई है. नए फोन में sAMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे. तो आइए जानते हैं कि Samsung Galaxy F70 5G में क्या-क्या खास होगा.

Samsung Galaxy F70 5G में क्या-क्या खास होगा

Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी का अपना Exynos 1330 प्रोसेसर दिया जाएगा. फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा इसमें Circle to Search जैसे AI फीचर्स भी दिए जाएंगे. फोन में One UI का कोई वर्जन मिलेगा, लेकिन इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. सुरक्षा के लिए Samsung Knox Security भी मौजूद रहेगा.

फोन में मिलेंगे ये डिजाइन फीचर्स

फोन के दाईं तरफ पावर बटन दिया जाएगा, जबकि बाईं तरफ कोई बटन नहीं होगा. चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए नीचे USB Type-C पोर्ट मिलेगा. Samsung Galaxy F70 5G में कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और AI फीचर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, हालांकि इसकी कीमत और One UI वर्जन जैसी जानकारियों के लिए अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

sAMOLED डिस्प्ले और Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन



फोन में फ्लैट sAMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो Full-HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus मिलेगा. डिजाइन की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर ऊपर बाईं तरफ वर्टिकल, पिल के साइज का कैमरा मॉड्यूल होगा. सामने सेल्फी कैमरे के लिए वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया जाएगा.

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Samsung Galaxy F70 5G भारत में कब होगा लॉन्च

Samsung Galaxy F70 5G भारत में 18 अक्टूबर को लॉन्च होगा. फोन की बिक्री Flipkart के जरिए की जाएगी. कंपनी ने इसके दो कलर ऑप्शन की जानकारी दी है, जिनमें Bold Black और Vivid Violet शामिल हैं, हालांकि फोन की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है.

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