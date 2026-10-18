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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीडिजाइन से स्पेसिफिकेशन्स तक, Samsung Galaxy F70 5G में क्या मिलेगा नया?

डिजाइन से स्पेसिफिकेशन्स तक, Samsung Galaxy F70 5G में क्या मिलेगा नया?

Samsung Galaxy F70 5G भारत में जल्द लॉन्च होने जा रहा है. फोन में 50MP का मुख्य कैमरा, sAMOLED डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी मिलेगी. जानें इसके डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और खास फीचर्स की पूरी जानकारी

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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  • sAMOLED डिस्प्ले, AI फीचर, Knox सुरक्षा इसमें मिलेगी.

Samsung अब अपनी Galaxy F सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जोड़ने जा रही है. कंपनी ने भारत में नए Samsung Galaxy F70 5G को अगले हफ्ते लॉन्च करने की घोषणा की है. इस फोन को Galaxy F70 लाइनअप में शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले से Galaxy F70 Pro 5G और Galaxy F70e 5G मौजूद हैं.

लॉन्च से पहले ही फोन की जानकारी सामने आ गई है. कंपनी ने इसके लिए Flipkart पर एक खास माइक्रोसाइट लाइव की है, जहां इसके डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और अन्य फीचर्स की जानकारी दी गई है. नए फोन में sAMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे. तो आइए जानते हैं कि Samsung Galaxy F70 5G में क्या-क्या खास होगा. 

Samsung Galaxy F70 5G में क्या-क्या खास होगा

Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी का अपना Exynos 1330 प्रोसेसर दिया जाएगा. फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा इसमें Circle to Search जैसे AI फीचर्स भी दिए जाएंगे. फोन में One UI का कोई वर्जन मिलेगा, लेकिन इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. सुरक्षा के लिए Samsung Knox Security भी मौजूद रहेगा.

फोन में मिलेंगे ये डिजाइन फीचर्स

फोन के दाईं तरफ पावर बटन दिया जाएगा, जबकि बाईं तरफ कोई बटन नहीं होगा. चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए नीचे USB Type-C पोर्ट मिलेगा. Samsung Galaxy F70 5G में कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और AI फीचर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, हालांकि इसकी कीमत और One UI वर्जन जैसी जानकारियों के लिए अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

sAMOLED डिस्प्ले और Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन
 
फोन में फ्लैट sAMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो Full-HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus मिलेगा. डिजाइन की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर ऊपर बाईं तरफ वर्टिकल, पिल के साइज का कैमरा मॉड्यूल होगा. सामने सेल्फी कैमरे के लिए वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया जाएगा.

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Samsung Galaxy F70 5G भारत में कब होगा लॉन्च

Samsung Galaxy F70 5G भारत में 18 अक्टूबर को लॉन्च होगा. फोन की बिक्री Flipkart के जरिए की जाएगी. कंपनी ने इसके दो कलर ऑप्शन की जानकारी दी है, जिनमें Bold Black और Vivid Violet शामिल हैं, हालांकि फोन की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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