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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसस्ती USB केबल या महंगी वाली? खरीदने से पहले समझें टेक्निकल फर्क

सस्ती USB केबल या महंगी वाली? खरीदने से पहले समझें टेक्निकल फर्क

ज्यादातर USB Type-C केबल देखने में लगभग एक जैसी लगती हैं और फोन को चार्ज भी कर देती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 100 रुपये की केबल और 1500 रुपये की केबल में आखिर कितना फर्क होता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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  • लैपटॉप या बड़ी फाइल हेतु उच्च क्षमता केबल आवश्यक है.

फोन खरीदते समय लोग उसके कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन चार्जिंग केबल की बारी आते ही अक्सर सबसे सस्ता ऑप्शन चुन लेते हैं. ज्यादातर USB Type-C केबल देखने में लगभग एक जैसी लगती हैं और फोन को चार्ज भी कर देती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सस्ती या महंगी वाली USB केबल में आखिर कितना फर्क होता है. इसे लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं और बिना ज्यादा सोचे सस्ती केबल खरीद लेते हैं. तो आइए जानते हैं कि इन दोनों केबल में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-सी केबल लेना सही रहेगा.

इन दोनों केबल में क्या अंतर है?

USB Type-C सिर्फ कनेक्टर का नाम है. सस्ती या महंगी USB की केबल बाहर से एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले तार, चिप, पावर क्षमता, डेटा ट्रांसफर स्पीड और सुरक्षा फीचर्स काफी अलग हो सकते हैं. हर USB Type-C केबल एक जैसी पावर सपोर्ट नहीं करती है. कुछ केबल सिर्फ 15W या 18W तक की पावर के लिए बनी होती हैं, जबकि कुछ 60W, 100W और नई USB-C केबल 240W तक की पावर संभाल सकती हैं. इसलिए अगर आपके पास 100W का चार्जर है, लेकिन केबल सिर्फ 18W की है, तो आपको चार्जिंग की पूरी स्पीड नहीं मिलेगी. 

केबल के अंदर के तार से पड़ता है फर्क

केबल की असली क्षमता उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तारों पर भी निर्भर करती है. अच्छी क्वालिटी की केबल में मोटे और बेहतर कॉपर वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे बिजली का नुकसान कम होता है और ज्यादा पावर सुरक्षित तरीके से पहुंच सकती है वहीं सस्ती केबल में पतले तार या कम क्वालिटी वाली सामग्री इस्तेमाल हो सकती है. 

Data Transfer में भी बड़ा अंतर

हर USB-C केबल एक जैसी डेटा स्पीड नहीं देती है. कुछ केबल USB 2.0 स्पीड पर काम करती हैं, जो करीब 480 Mbps तक होती है. वहीं USB 3.2, USB4 या Thunderbolt सपोर्ट वाली केबल बड़ी फाइलों को कई गुना तेजी से ट्रांसफर कर सकती हैं. फोन से लैपटॉप में वीडियो कॉपी करते समय इसका अंतर आसानी से समझ आता है. 

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कौन-सी केबल लेना सही रहेगा?

केबल की कीमत उसकी क्वालिटी तय नहीं करती है. अच्छी क्वालिटी की केबल में बेहतर इंसुलेशन, मजबूत कनेक्टर और बेहतर हीट मैनेजमेंट दिया जा सकता है. इसके अलावा मजबूत ब्रेडेड कवर और अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर वाली केबल बार-बार मोड़ने पर जल्दी खराब होने से भी बच सकती है. अगर सिर्फ फोन चार्ज करना है, तो हर बार बहुत महंगी केबल खरीदना जरूरी नहीं है. लेकिन लैपटॉप चार्जिंग के लिए 100W या उससे ज्यादा क्षमता वाली और बड़ी फाइल ट्रांसफर के लिए USB 3.2 या USB4 सपोर्ट वाली केबल की जरूरत पड़ सकती है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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TECH NEWS HINDI Charging Cable
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