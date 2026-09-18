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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPortable AC Display पर FL दिखे तो क्या करें? समझें इसका मतलब

Portable AC Display पर FL दिखे तो क्या करें? समझें इसका मतलब

Portable AC में कभी-कभी Display पर अचानक FL Error दिखाई देने लगता है. अगर आपके AC में भी यह Code नजर आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 09:19 AM (IST)
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  • एसी हवा से नमी खींचकर टंकी में पानी जमा करता है, जिसे नियमित खाली करना महत्वपूर्ण है.

Portable AC कमरे को ठंडा रखने का आसान तरीका है, खासकर उन जगहों पर जहां Window AC लगाना मुश्किल होता है. इसे इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत के हिसाब से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता है. हालांकि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की तरह इसमें भी कभी-कभी Error Code दिखाई दे सकता है. कई बार Portable AC के Display पर अचानक FL  Error नजर आता है, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपके AC में भी FL दिखाई दे रहा है, तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है और इसे दिखने पर क्या करना चाहिए.

Portable AC Display पर FL का मतलब क्या है?

अगर Portable AC के Display पर अचानक FL Error दिखाई दे और AC काम करना बंद कर दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आमतौर पर इसका मतलब होता है कि AC का Water Tank भर गया है. यहां FL का मतलब Full Level होता है. Portable AC Display पर FL  बताता है कि AC में जमा पानी तय लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए वह काम करना रोक देता है.

Portable AC Display पर FL दिखे तो क्या करें?

अगर Portable AC के Display पर FL” Error दिखाई दे, तो सबसे पहले AC में जमा पानी को निकालना चाहिए. इसके लिए Water Tank या Drip Tray में जमा पानी को अच्छी तरह खाली करें. पानी निकलने के बाद AC को दोबारा चलाया जा सकता है. 
 
Portable AC में पानी क्यों जमा होता है?

AC जब हवा को ठंडा करता है तो हवा से नमी भी खींचता है. अलग-अलग AC सिस्टम इस नमी को अलग तरीके से संभालते हैं. Portable AC में आमतौर पर Drip Tray या Water Tank होता है. जब AC का Evaporation Feature इस नमी को संभाल नहीं पाता, तो पानी इसी Tray या Tank में जमा होने लगता है. खासकर ज्यादा Humidity वाले दिनों में Tank जल्दी भर सकता है. 

अगर समय पर पानी नहीं निकाला जाए तो AC की Cooling कम हो सकती है या वह पूरी तरह बंद भी हो सकता है. इसलिए Display पर FL Code दिखने पर सबसे पहले पानी Drain करना चाहिए. कुछ Portable AC में इसी समस्या के लिए P1  Code भी दिखाई दे सकता है. 

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Portable AC में दिख सकते हैं ये Error Codes

हर Brand में Error Codes अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ Codes आम तौर पर देखने को मिलते हैं. TP का मतलब Tank Position हो सकता है. यह बताता है कि Tank सही Position में नहीं है या AC Level Surface पर नहीं रखा गया है. 

वहीं E1  Room Temperature Sensor में खराबी का संकेत दे सकता है. E4 या F4 का मतलब Evaporator Coil के फ्रीज होने या ओवर हीटिंग से जुड़ी समस्या हो सकता है. इसके अलावा HP Code Blocked Air Filter या Air Duct की ओर इशारा कर सकता है, जिससे Pressure Build-up हो सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Portable AC TECH NEWS HINDI Fl Error
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