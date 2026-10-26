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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीExplained: आ गई बड़ी खबर, 1 जनवरी 2027 से बदल जाएगा वॉट्सएप-टेलीग्राम चलाने का नियम!

Explained: आ गई बड़ी खबर, 1 जनवरी 2027 से बदल जाएगा वॉट्सएप-टेलीग्राम चलाने का नियम!

सिम बाइंडिंग के तहत, किसी भी मैसेजिंग अकाउंट को उस सक्रिय सिम कार्ड से जुड़ा रहना अनिवार्य होगा, जिसका उपयोग उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने या रजिस्टर करने के लिए किया गया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 26 Oct 2026 07:46 AM (IST)
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आपके फोन में कितने सिम कार्ड हैं? शायद एक या दो और आपने व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप पर रजिस्टर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया है? खैर, अब से आपको अपनी पूरी जिंदगी, या जब तक आप इस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब तक उसी सिम का उपयोग करना होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने सिम-बाइंडिंग के नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है.

दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 31 दिसंबर, 2026 तक सिम-बाइंडिंग की नई शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. अनुमान है कि ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत सरकार ये नियम क्यों लागू कर रही है और इसका आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा.

SIM बाइंडिंग क्या है और यह कैसे काम करेगी?

सिम बाइंडिंग के तहत, किसी भी मैसेजिंग अकाउंट को उस सक्रिय सिम कार्ड से जुड़ा रहना अनिवार्य होगा, जिसका उपयोग उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने या रजिस्टर करने के लिए किया गया है. यदि वह विशेष सिम कार्ड डिवाइस से निकाल दिया जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, तो संबंधित ऐप उस डिवाइस पर सामान्य रूप से काम नहीं करना चाहिए.

जो मैसेजिंग ऐप्स रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह वेरिफाई करना होगा कि रजिस्टर्ड नंबर डिवाइस में मौजूद किसी एक्टिव सिम कार्ड या ई-सिम (eSIM) से सीधे जुड़ा हुआ है.

इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई यूजर ऐप रजिस्टर करते समय इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को अपने फोन से निकाल देता है, तो हो सकता है कि वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल न कर पाए. इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो सिम कार्ड को किसी दूसरे (सेकेंडरी) फोन में रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप या टेलीग्राम का उपयोग किसी अन्य टैबलेट या डिवाइस पर करते हैं. इसके अलावा, डुअल-सिम फोन वाले यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मैसेजिंग अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहे.

सरकार 'सिम बाइंडिंग' क्यों लागू कर रही है?

भारत का दूरसंचार विभाग साइबर अपराध, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे गंभीर घोटालों से निपटने के प्रयासों के तहत ये सख्त नियम लागू कर रहा है.

विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ ऐप-आधारित कम्युनिकेशन सेवाओं में यूजर्स को भारतीय मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए गए अकाउंट का इस्तेमाल जारी रखने की सुविधा मिलती थी, भले ही वह सिम कार्ड उस वास्तविक डिवाइस में मौजूद न हो. अधिकारियों के अनुसार, देश-विदेश के जालसाज इस तकनीकी कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे. मैसेजिंग अकाउंट्स को एक्टिव सिम कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ने पर, अपराधियों के लिए भारतीय नंबरों का गलत और अवैध इस्तेमाल करना बेहद कठिन हो जाएगा.

दूरसंचार विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े स्थिति की गंभीरता को बयां करते हैं. DoT की दिसंबर 2025 की एक विज्ञप्ति के अनुसार, अकेले साल 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी से हुआ कुल वित्तीय नुकसान 22,800 करोड़ रुपये से अधिक था. सरकार इसी डिजिटल सेंधमारी को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है.

क्या यह नियम साइबर फ्रॉड को पूरी तरह रोक सकता है?

यदि किसी डिवाइस पर कोई अकाउंट उसके रजिस्टर्ड और एक्टिव सिम के बिना काम न कर सके, तो अपराधियों के लिए अकाउंट को उसके असली मोबाइल कनेक्शन से अलग करने के बाद भी उसका बेजा इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है.

हालांकि, यह साइबर अपराध का इकलौता और संपूर्ण समाधान नहीं है. सिम बाइंडिंग केवल एक अकाउंट और उससे जुड़े रजिस्टर्ड सिम के बीच के कनेक्शन को पुख्ता करती है. यह अपने आप में यह गारंटी नहीं देती कि प्राप्त होने वाला हर मैसेज असली है, और न ही यह हर तरह की फिशिंग, इम्पर्सनेशन (किसी और का रूप धरना), सोशल इंजीनियरिंग स्कैम या अन्य धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन को पूरी तरह रोक सकती है. इस पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिम की मौजूदगी को तकनीकी रूप से कैसे वेरिफाई करते हैं, सिम बदलने के बाद अकाउंट एक्सेस को कैसे संभालते हैं और पाबंदियों को जमीन पर कैसे लागू करते हैं.

दायरे में कौन-से मैसेजिंग ऐप्स आएंगे?

यह नया निर्देश उन सभी ऐप-आधारित संचार सेवाओं पर लागू होता है, जो उपयोगकर्ताओं की पहचान करने या अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करती हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम इसके सबसे बड़े और प्रमुख उदाहरण हैं.

'टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024' के तहत DoT के निर्देशों के अनुसार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अराट्टई, शेयरचैट, जोश, जियोचैट और सिग्नल जैसे कई मैसेजिंग ऐप्स इस नियम के दायरे में आ सकते हैं. हालांकि, रिपोर्टों के मुताबिक स्नैपचैट के इस आदेश के दायरे में आने की संभावना नहीं है, वहीं सिग्नल की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने सरकार के संचार पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी.

आम यूजर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

इसका यह कतई मतलब नहीं है कि 1 जनवरी, 2027 से व्हाट्सएप कुछ चुनिंदा आईफोन या एंड्रॉइड मॉडल पर काम करना बंद कर देगा. स्मार्टफोन्स पर ऐप्स सामान्य रूप से चलेंगे, बशर्ते सिम कार्ड उस डिवाइस में एक्टिव हो.

वॉट्सएप वेब और मल्टी-डिवाइस यूजर्स का क्या होगा? मूल निर्देशों के शुरुआती मसौदे में वेब सेशन को समय-समय पर (हर छह घंटे में) अनिवार्य रूप से लॉग आउट करने का प्रावधान था, ताकि उपयोगकर्ता QR कोड स्कैन करके दोबारा कनेक्ट कर सकें. लेकिन बाद में DoT ने छह घंटे के अंतराल वाली इस शर्त को हटा दिया और इसकी जगह अधिक व्यावहारिक और लचीला 'जोखिम-आधारित' (रिस्क-बेस्ड) तरीका अपना लिया.

सबसे ज्यादा असर किसे होगा? जो लोग बिना रजिस्टर्ड सिम के केवल वाई-फाई के भरोसे अपने मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इन नए नियमों का सबसे बुरा असर पड़ेगा. ऐसे यूजर्स जिन्होंने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक बार रजिस्टर करने के बाद सिम कार्ड निकाल दिया है और लंबे समय से सिर्फ वाई-फाई के जरिए अपना अकाउंट चला रहे हैं, उन्हें 2027 से अपने उपयोग के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव करना होगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:46 AM (IST)
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