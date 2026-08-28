YouTube को टक्कर देगा ये नया App! ऐसे हर महीने होगी मोटी कमाई

वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया में YouTube का दबदबा लंबे समय से कायम है लेकिन अब एक और प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. चीन का फेमश वीडियो प्लेटफॉर्म Bilibili अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स के बीच ये चर्चा तेज है कि क्या Bilibili, YouTube को चुनौती दे सकता है और यहां वीडियो से कितनी कमाई की जा सकती है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या है Bilibili?

जानकारी के मुताबिक, Bilibili चीन का एक वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर युवा ऑडिएंस, गेमिंग, एनीमेशन, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन से जुड़े कंटेंट के लिए जाना जाता है. प्लेटफॉर्म पर यूजर्स वीडियो देखने के साथ-साथ कमेंट और कम्युनिटी इंटरैक्शन भी कर सकते हैं.

YouTube की तरह Bilibili पर भी क्रिएटर्स अपना चैनल बनाकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं. हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म का कमाई मॉडल और ऑडियंस अलग-अलग होती है.

1,000 Views पर कितनी कमाई?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bilibili पर 1,000 व्यूज की कमाई को लेकर इंटरनेट पर कई अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं. हालांकि, हर 1,000 Views पर एक को निश्चित पेमेंट नहीं होता है. दरअसल, इससे होने वाली कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है जैसे ऑडिएंस किस देश के हैं, वीडियो का टॉपिक, विज्ञापन की उपलब्धता, वॉच टाइम और क्रिएटर का मोनेटाइजेशन स्टेटस.

यानी अगर किसी वीडियो पर 1,000 व्यूज आते हैं तो उसकी कमाई हर क्रिएटर के लिए बराबर नहीं होगी. कई मामलों में विज्ञापन के अलावा क्रिएटर्स को दूसरे तरीकों से भी इनकम हो जाती है.

Bilibili में कमाई के कौन-कौन से तरीके हैं?

प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के लिए कमाई के कई सारे रास्ते हैं. इनमें विज्ञापन, फैन सपोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी कमाई और ब्रांड या कमर्शियल पार्टनरशिप जैसे ऑप्शन शामिल हैं.

इसका मतलब है कि सिर्फ व्यूज की संख्या देखकर किसी क्रिएटर की कुल कमाई का अंदाजा लगाना मुश्किल है. फेमश और ज्यादा एंगेजमेंट वाले चैनल एक्सट्रा कमाई करते हैं.

क्या Bilibili YouTube को टक्कर दे पाएगा?

अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि क्या ये ऐप YouTube को टक्कर दे पाएगा. दरअसल, यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल ग्लोबल यूजर बेस, मजबूत क्रिएटर इकोसिस्टम और लंबे समय से बना मोनेटाइजेशन सिस्टम है. Bilibili के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहुंच और क्रिएटर्स की संख्या बढ़ाना है.

हालांकि, अगर प्लेटफॉर्म नए क्रिएटर्स को बेहतर कमाई के अवसर, बेहतरीन फीचर्स और मजबूत ऑडियंस उपलब्ध कराता है तो ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन जरूर बन सकता है.

यह भी पढ़ें:

ChatGPT में अब दिखेंगे Ads! जानें भारत में यूजर्स के लिए क्या बदल जाएगा