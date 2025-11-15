हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Apple के पहले फोल्डेबल iPhone में मिलने वाला है ये बड़ा अपग्रेड, लीक में हो गया बड़ा खुलासा

Apple लंबे समय से अपने पहले फोल्डेबल iPhone पर काम कर रहा है और अब ताज़ा रिपोर्ट्स से पता चला है कि यह डिवाइस सिर्फ मुड़ेगा ही नहीं, बल्कि कैमरा टेक्नोलॉजी में भी बड़ा बदलाव लाने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Foldable iPhone: Apple लंबे समय से अपने पहले फोल्डेबल iPhone पर काम कर रहा है और अब ताज़ा रिपोर्ट्स से पता चला है कि यह डिवाइस सिर्फ मुड़ेगा ही नहीं, बल्कि कैमरा टेक्नोलॉजी में भी बड़ा बदलाव लाने वाला है. JP Morgan की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोल्डेबल iPhone में 24 मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है जो इंडस्ट्री में अब तक का सबसे एडवांस्ड फीचर होगा.

अंडर-डिस्प्ले कैमरा में बड़ा बदलाव

अब तक कई Android कंपनियों ने अंडर-स्क्रीन कैमरा देने की कोशिश की है लेकिन नतीजे हमेशा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. डिस्प्ले के नीचे कैमरा लगाने से लाइट कैप्चर कम हो जाती है जिससे फोटो धुंधली और कम स्पष्ट दिखाई देती हैं.

लेकिन Apple इस समस्या का हल ढूंढ चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 6 प्लास्टिक लेंस एलिमेंट्स वाले 24MP सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है जो अब तक के 4MP या 8MP कैमरा सेंसर से कई गुना बेहतर होगा. इससे फोटो की क्वालिटी और लाइट ट्रांसमिटेंस में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. कहा जा रहा है कि Apple ने अंडर-डिस्प्ले कैमरा की इमेज क्वालिटी को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि अब यह किसी भी सामान्य फ्रंट कैमरा जैसा ही परफॉर्म करेगा.

चार कैमरा, दो स्क्रीन और दमदार डिजाइन

टेक एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के मुताबिक, Apple का यह फोल्डेबल iPhone कुल चार कैमरा सेटअप के साथ आएगा दो 48MP रियर लेंस, एक बाहरी स्क्रीन के लिए फ्रंट कैमरा और दूसरा अंदरूनी स्क्रीन के नीचे छिपा 24MP अंडर-डिस्प्ले सेंसर.

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि Apple Face ID की जगह साइड बटन में Touch ID सेंसर दे सकता है जिससे फोन को किसी भी एंगल से आसानी से अनलॉक किया जा सके. यह बदलाव फोल्डेबल डिजाइन को और स्लिम और यूज़र-फ्रेंडली बनाएगा. हालांकि, इसमें LiDAR स्कैनर और OIS (Optical Image Stabilization) जैसे फीचर नहीं मिल सकते ताकि डिवाइस का आकार हल्का और पतला रहे.

कब लॉन्च होगा Apple iPhone Fold?

जहां तक लॉन्च की बात है तो Mark Gurman का कहना है कि Apple 2026 के आखिर तक इसे पेश कर सकता है. वहीं, Mizuho Securities Japan का अनुमान है कि इसकी लॉन्चिंग 2027 तक टल सकती है क्योंकि कंपनी अभी इसके हिंग डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी पर काम कर रही है.

Apple हमेशा नई टेक्नोलॉजी में पहले नहीं, लेकिन सबसे बेहतर के सिद्धांत पर चलता है. इसलिए अगर कंपनी थोड़ा वक्त ले भी रही है तो उम्मीद है कि इसका नतीजा एक बेहद मजबूत, टिकाऊ और गेम-चेंजर डिवाइस के रूप में सामने आएगा.

Published at : 15 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Apple Foldable IPhone
