छात्रों के बहुत काम आते हैं गूगल के ये एआई टूल्स, काम को बना देते हैं बेहद आसान, जानिए पूरी जानकारी

छात्रों के बहुत काम आते हैं गूगल के ये एआई टूल्स, काम को बना देते हैं बेहद आसान, जानिए पूरी जानकारी

Google AI Tools: पहले के समय में पढ़ाई का मतलब था घंटों किताबों के पन्ने पलटना, हाथ से नोट्स लिखना और रटकर याद करना. लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google AI Tools: पहले के समय में पढ़ाई का मतलब था घंटों किताबों के पन्ने पलटना, हाथ से नोट्स लिखना और रटकर याद करना. लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है. आज के छात्र पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. Google ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी ने बताया है कि भारत में अब दो मिलियन से ज्यादा छात्रों को Google AI Pro Student Offer के तहत इसके एडवांस AI टूल्स तक एक साल के लिए मुफ्त पहुंच मिल रही है. Google का मानना है कि AI टूल्स सिर्फ तुरंत जवाब देने के लिए नहीं हैं बल्कि छात्रों को गहराई से समझने और सीखने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं.

Google Gemini

Gemini सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके सवाल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आपको सोचने पर मजबूर करता है. यह अलग-अलग तरीके से समस्या को समझने में मदद करता है ताकि आप सिर्फ उत्तर नहीं, बल्कि प्रक्रिया भी सीख सकें. उदाहरण के लिए अगर आप किसी फिजिक्स कॉन्सेप्ट में फंसे हैं तो यह सिर्फ उत्तर नहीं देगा बल्कि पूछेगा अगर हम यह मान्यता बदल दें तो क्या होगा?

Smart Prep Tools से परीक्षा की तैयारी आसान

AI की मदद से आप अपने नोट्स या किताब की तस्वीर को फ्लैशकार्ड, क्विज़, या कस्टमाइज्ड स्टडी गाइड में बदल सकते हैं.

Gemini Live से बात करते हुए सीखिए

अब आप कैमरा और वॉइस से भी सवाल पूछ सकते हैं. किसी मैथ्स सवाल या डायग्राम पर कैमरा टिकाइए और बोलिए—“अगला स्टेप क्या होगा?” और तुरंत गाइडेंस मिल जाएगा.

NotebookLM

अगर आपके पास लंबा रिसर्च पेपर या लेख है, तो NotebookLM उसे आपके लिए आसान ऑडियो या वीडियो सारांश में बदल देता है वो भी भारतीय भाषाओं में.

Mind Maps से अपने विचारों को व्यवस्थित करें

अब बिखरे नोट्स की जगह विजुअल माइंड मैप्स बनाइए जिससे विषयों के बीच संबंध समझना आसान हो जाता है.

अपनी स्टडी मटीरियल को इंटरएक्टिव बनाइए

PDF, स्लाइड्स या नोट्स अपलोड करें और NotebookLM उन्हें फ्लैशकार्ड और क्विज़ में बदल दे. आपकी खुद की पढ़ाई अब गेम जैसी मजेदार बन जाएगी.

टॉपिक के हिसाब से तैयार डॉक्यूमेंट्स बनाएं

आप कहें Graph Neural Networks पर एक स्टडी गाइड बनाओ और कुछ सेकंड में टूल आपके नोट्स के आधार पर तैयार डॉक्यूमेंट बना देगा.

Google Search: अब सीखिए देखने और बोलने से

अब टाइप करने की जरूरत नहीं. किसी डायग्राम या केमिकल स्ट्रक्चर की फोटो लें और सवाल पूछें. Google AI आपको कदम-दर-कदम समझाएगा.

Search Live से रियल टाइम मदद

अब कैमरा और आवाज़ दोनों से सवाल पूछ सकते हैं. आप हिंदी में बोल सकते हैं “यह एंगल कैसे निकालूं?” और तुरंत जवाब मिलेगा.

सीखने का नया दौर

AI टूल्स की मदद से पढ़ाई अब और इंटरएक्टिव, विजुअल और भाषा-समझ से भरपूर हो गई है. चाहे आप सुनकर सीखना चाहें या देखकर Google के ये टूल्स हर तरह से सीखने को आसान बना रहे हैं. लेकिन याद रखें AI आपकी मदद कर सकता है, मेहनत आपकी ही करनी होगी. असली सफलता अभी भी आपकी लगन, फोकस और अनुशासन पर निर्भर करती है.

Published at : 10 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS HINDI Google AI Tools
