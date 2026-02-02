फोल्डेबल के बाद अब फ्लिप फोन की बारी, ऐप्पल नया डिवाइस कर रही तैयार, जानें कब तक होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फोल्डेबल आईफोन के बाद ऐप्पल फ्लिप फोन लाने की भी तैयारी कर रही है. कंपनी इस साल सितंबर में अपना पहला बुक स्टाइल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अगले साल कंपनी फोल्डेबल फ्लिप फोन लॉन्च कर सकती है. कंपनी एक क्लेमशैल फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रही है, जिसकी डायमेंशन सैमसंग के Galaxy Z Flip 7 के बराबर रह सकती है. ऐप्पल को उम्मीद है कि इस आईफोन को भी लोग खूब पसंद करेंगे और इससे फोल्डेबल आईफोन की बिक्री और बढ़ेगी.

कैसा हो सकता है ऐप्पल को फ्लिप-फोन?

यह आईफोन एक यूनिक डिवाइस होगा और इसका डिजाइन मार्केट में पहले से मौजूद क्लेमशैल फोन से मिलता-जुलता होगा. अभी इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे Galaxy Z Flip 7 जैसा आकार दिया जा सकता है. इस फोन में 4.1 इंच का कवर डिस्प्ले और अनफोल्ड होने पर 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले मिलता है. अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो फोल्डेबल फ्लिप फोन कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आ सकता है और अनफोल्ड होने पर रेगुलर आईफोन जैसा एक्सपीरियंस देगा.

कब होगा लॉन्च?

अभी ऐप्पल का यह प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है और इसकी संभावित लॉन्चिंग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है, जब आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. अगर यह आईफोन बाजार में आता है तो ग्राहकों को इसके लिए फोल्डेबल आईफोन की तरह 2 लाख रुपये से अधिक रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

आईफोन फोल्ड पर हैं सबकी नजरें

टेक जगत की नजरें अब सितंबर पर टिकी हुई हैं, जब ऐप्पल अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इसमें 7.8 इंच का इंटरनल और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले होगा. इसके रियर और फ्रंट में कुल चार कैमरे होंगे और ऐप्पल इसे A20 Pro चिपसेट से लैस कर सकती है. आईफोन फोल्ड में 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा.

