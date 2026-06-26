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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या ये सिर्फ ट्रेलर था? आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ा सकती हैं ऐप्पल और माइक्रोसॉफ्ट

क्या ये सिर्फ ट्रेलर था? आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ा सकती हैं ऐप्पल और माइक्रोसॉफ्ट

Apple And Xbox Price Hike: ऐप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं, लेकिन यह एक ट्रेलर है. कंपनियों ने बाकी प्रोडक्ट्स महंगे होने के भी संकेत दे दिए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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  • ऐप्पल और Xbox ने कीमतें बढ़ाईं, उत्पाद हजारों रुपये महंगे हुए।
  • ऐप्पल ने कहा चिप मांग बढ़ी, दाम और बढ़ेंगे।
  • माइक्रोसॉफ्ट: मेमोरी चिप 2.5 गुना महंगी, Xbox दाम बढ़ेंगे।
  • एआई बूम: चिप की भारी कमी, कीमत बढ़ी।

Apple And Xbox Price Hike: ऐप्पल ने अपने मैकबुक और आईपैड और Xbox ने अपने गेमिंग कंसोल की कीमतों में भारी इजाफा किया है. दोनों ही कंपनियों ने एक ही झटके में अपने प्रोडक्ट्स हजारों रुपये महंगे कर दिए हैं, लेकिन यह महज ट्रेलर साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों ही कंपनियों ने दाम बढ़ाने के पीछे जो कारण बताएं हैं, उनसे यह झलक मिलती है कि कीमतों में इजाफा आगे भी जारी रह सकता है. मार्केट ट्रेंड्स भी इस ओर इशारा कर रहे हैं. 

ऐप्पल ने दिए साफ संकेत

ऐप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स महंगे करने का कारण बताते हुए कहा कि डेटा सेंटर के विस्तार के कारण स्टोरेज और मेमोरी चिप की मांग तेजी से बढ़ गई है. हमने पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा था. हम अभी तक इस कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गए हैं, जहां हमें कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने शुरू करने पड़ेंगे. इनमें आईपैड और मैक भी शामिल हैं. अगर बयान को गौर से देखा जाए तो कंपनी ने कहा है कि उसे दाम बढ़ाने शुरू करने पड़ेंगे. यह बताता है कि ऐप्पल अपने पोर्टफोलियों में मौजूदा बाकी डिवाइसेस को भी महंगा कर सकती है. कुछ दिन पहले टिम कुक भी ऐसे संकेत दे रहे थे. माना जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च होने वाली आईफोन 18 प्रो सीरीज बढ़े हुए दामों के साथ आएगी.

गेमिंग कंसोल होंगे और महंगे

ऐप्पल के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मेमोरी चिप्स की लागत 2.5 गुना बढ़ गई है और इस कारण उसे Xbox कंसोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है. अपने बयान में माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स के दाम अगले साल के अंत तक 5 गुना और बढ़ सकते हैं. इसका सीधा मतलब है कि Xbox Series X और Series S के कंसोल की कीमत में इजाफा हो सकता है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
 
बीते कुछ समय से एआई बूम के कारण बड़ी संख्या में डेटा सेंटर बन रहे हैं. इनकी मांग पूरी करने के लिए कंपनियों ने मोबाइल, लैपटॉप आदि के लिए चिप्स बनाने कम कर दिए हैं. यही कारण है कि मार्केट में एआई चिप की कमी हो गई और डिमांड बढ़ने के कारण इनके दाम आसमान छूने लगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Microsoft Apple TECH NEWS Memory Chips Shortage
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