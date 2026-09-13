iPhone 18 Pro: हर टाइम जोन में कब शुरू होगा प्री-ऑर्डर? यहां देखें पूरी लिस्ट

स्मार्टफोन मार्केट में इस समय नए डिजाइन, कैमरा और नई टेक्नोलॉजी वाले फोन को लेकर काफी चर्चा है. Apple भी अपने नए iPhone मॉडल लगातार लांच कर रहा है. कंपनी ने अब iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद लोगों की नजर इसकी बिक्री और प्री-ऑर्डर पर है. खास बात यह है कि अलग-अलग देशों में iPhone की बुकिंग एक ही समय पर शुरू होती है, लेकिन टाइम जोन अलग होने की वजह से वहां घड़ी में समय अलग दिखाई देता है. ऐसे में जानिए कि भारत में कितने बजे, अमेरिका में कितने बजे और दूसरे देशों में कब प्री-ऑर्डर शुरू होगा.

भारत में कब शुरू होगा प्री-ऑर्डर?

भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर 2026 को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गए हैं. भारतीय ग्राहक Apple की वेबसाइट और Apple Store ऐप के जरिए फोन की बुकिंग कर सकेंगे. अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो प्री-ऑर्डर शुरू होने से पहले ही अपना Apple अकाउंट, पेमेंट और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी तैयार रखना बेहतर रहेगा. इससे बुकिंग के समय ज्यादा परेशानी नहीं होगी और पसंद का मॉडल चुनना भी आसान रहेगा.

अमेरिका में सुबह अलग-अलग समय पर खुलेगी बुकिंग

अमेरिका में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max प्री-ऑर्डर 12 सितंबर को सुबह 5 बजे Pacific Time से शुरू होगा। इसके बाद Mountain Time में सुबह 6 बजे, Central Time में सुबह 7 बजे और Eastern Time में सुबह 8 बजे बुकिंग खुलेगी. यानी अमेरिका के चार प्रमुख टाइम जोन में समय अलग रहेगा, लेकिन तारीख 12 सितंबर ही होगी.

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UK, France और यूरोप में दोपहर में शुरू होगी बुकिंग

UK में iPhone 18 Pro का प्री-ऑर्डर दोपहर 1 बजे BST से शुरू होगा. France और Central European Time वाले देशों में करीब 2 बजे बुकिंग खुलेगी. वहीं Eastern European Time वाले कुछ देशों में यह समय करीब 3 बजे रहेगा. इसलिए यूरोप के हर देश में स्थानीय घड़ी का समय उसके टाइम जोन के हिसाब से अलग हो सकता है.

China और Japan में शाम-रात को खुलेगा प्री-ऑर्डर

China और Hong Kong में प्री-ऑर्डर स्थानीय समय के हिसाब से करीब रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि Japan में रात 9 बजे बुकिंग खुलेगी. यानी भारत में शाम 5:30 बजे शुरू होने वाली बुकिंग एशिया के दूसरे हिस्सों में शाम से रात के समय दिखाई देगी. इससे पता चलता है कि अलग-अलग देशों में एक ही ग्लोबल लॉन्च का समय स्थानीय टाइम जोन के कारण बदल जाता है.

Australia में रात को बुकिंग, 18 सितंबर से बिक्री

Australia के कुछ प्रमुख शहरों में प्री-ऑर्डर स्थानीय समय के हिसाब से रात करीब 10 बजे या उसके आसपास शुरू हो सकता है. इसके बाद iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी. भारत में ग्राहक इसे सुबह 8 बजे से खरीद सकेंगे. यानी 12 सितंबर को अलग-अलग टाइम जोन में प्री-ऑर्डर खुलने के बाद 18 सितंबर से फोन की बिक्री शुरू होगी.

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