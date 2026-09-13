ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro: हर टाइम जोन में कब शुरू होगा प्री-ऑर्डर? यहां देखें पूरी लिस्ट

iPhone 18 Pro: हर टाइम जोन में कब शुरू होगा प्री-ऑर्डर? यहां देखें पूरी लिस्ट

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को नए फीचर्स के साथ पेश किया है. जानें भारत, अमेरिका, UK और जापान समेत अलग-अलग देशों में प्री-ऑर्डर किस समय शुरू होगा

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

स्मार्टफोन मार्केट में इस समय नए डिजाइन, कैमरा और नई टेक्नोलॉजी वाले फोन को लेकर काफी चर्चा है. Apple भी अपने नए iPhone मॉडल लगातार लांच कर रहा है. कंपनी ने अब iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद लोगों की नजर इसकी बिक्री और प्री-ऑर्डर पर है. खास बात यह है कि अलग-अलग देशों में iPhone की बुकिंग एक ही समय पर शुरू होती है, लेकिन टाइम जोन अलग होने की वजह से वहां घड़ी में समय अलग दिखाई देता है. ऐसे में जानिए कि भारत में कितने बजे, अमेरिका में कितने बजे और दूसरे देशों में कब प्री-ऑर्डर शुरू होगा.

भारत में कब शुरू होगा प्री-ऑर्डर?

भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर 2026 को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गए हैं. भारतीय ग्राहक Apple की वेबसाइट और Apple Store ऐप के जरिए फोन की बुकिंग कर सकेंगे. अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो प्री-ऑर्डर शुरू होने से पहले ही अपना Apple अकाउंट, पेमेंट और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी तैयार रखना बेहतर रहेगा. इससे बुकिंग के समय ज्यादा परेशानी नहीं होगी और पसंद का मॉडल चुनना भी आसान रहेगा.

अमेरिका में सुबह अलग-अलग समय पर खुलेगी बुकिंग

अमेरिका में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max प्री-ऑर्डर 12 सितंबर को सुबह 5 बजे Pacific Time से शुरू होगा। इसके बाद Mountain Time में सुबह 6 बजे, Central Time में सुबह 7 बजे और Eastern Time में सुबह 8 बजे बुकिंग खुलेगी. यानी अमेरिका के चार प्रमुख टाइम जोन में समय अलग रहेगा, लेकिन तारीख 12 सितंबर ही होगी.

यह भी पढ़ें : स्विच दबाते ही दिखती है चिंगारी, कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत?

 UK, France और यूरोप में दोपहर में शुरू होगी बुकिंग

UK में iPhone 18 Pro का प्री-ऑर्डर दोपहर 1 बजे BST से शुरू होगा. France और Central European Time वाले देशों में करीब 2 बजे बुकिंग खुलेगी. वहीं Eastern European Time वाले कुछ देशों में यह समय करीब 3 बजे रहेगा. इसलिए यूरोप के हर देश में स्थानीय घड़ी का समय उसके टाइम जोन के हिसाब से अलग हो सकता है.

 China और Japan में शाम-रात को खुलेगा प्री-ऑर्डर

China और Hong Kong में प्री-ऑर्डर स्थानीय समय के हिसाब से करीब रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि Japan में रात 9 बजे बुकिंग खुलेगी. यानी भारत में शाम 5:30 बजे शुरू होने वाली बुकिंग एशिया के दूसरे हिस्सों में शाम से रात के समय दिखाई देगी. इससे पता चलता है कि अलग-अलग देशों में एक ही ग्लोबल लॉन्च का समय स्थानीय टाइम जोन के कारण बदल जाता है.

 Australia में रात को बुकिंग, 18 सितंबर से बिक्री

Australia के कुछ प्रमुख शहरों में प्री-ऑर्डर स्थानीय समय के हिसाब से रात करीब 10 बजे या उसके आसपास शुरू हो सकता है. इसके बाद iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी. भारत में ग्राहक इसे सुबह 8 बजे से खरीद सकेंगे. यानी 12 सितंबर को अलग-अलग टाइम जोन में प्री-ऑर्डर खुलने के बाद 18 सितंबर से फोन की बिक्री शुरू होगी.

यह भी पढ़ें : रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा iPhone 18 pro? समझें नई टेक्नोलॉजी

 

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Pre Order
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone Duo सबसे सस्ता कहां? जानें US और Dubai में भारत से कितना फर्क
iPhone Duo सबसे सस्ता कहां? जानें US और Dubai में भारत से कितना फर्क
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro पर बड़ा ऑफर, 69,990 में खरीदने का मौका
iPhone 17 Pro पर बड़ा ऑफर, 69,990 में खरीदने का मौका
टेक्नोलॉजी
यमन के आतंकियों ने AI से बनाई मिसाइल, Anthropic का चौंकाने वाला खुलासा
यमन के आतंकियों ने AI से बनाई मिसाइल, Anthropic का चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
स्मार्टवॉच की हरी लाइट का राज खुला! जानें हर वक्त जलती क्यों रहती है?
स्मार्टवॉच की हरी लाइट का राज खुला! जानें हर वक्त जलती क्यों रहती है?
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन, भारत मंडपम पहुंचे PM मोदी
LIVE: ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन, भारत मंडपम पहुंचे PM मोदी
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget