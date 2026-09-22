X का बड़ा कदम! इन तरीकों से कमाई करने वालों पर कसा शिकंजा, शुरू हुई कार्यवाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X लोगों के बीच काफी चर्चित प्लेटफॉर्म है. हालांकि, मेटा समय-समय पर अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ बदलाव करता रहता है. इसी कड़ी में बता दें कि अब मेटा ने अपने क्रिएटर मोनेटाइजेशन सिस्टम में कथित तौर पर हेरफेर करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. कंपनी ने दो लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर कई X अकाउंट्स के जरिए फर्जी Engagement बढ़ाकर पैसे कमाने का आरोप लगाया है. यह मामला इंग्लैंड और वेल्स के High Court तक पहुंच चुका है.

छह अकाउंट्स को एक नेटवर्क की तरह चलाने का आरोप

X के मुताबिक, विवेक कुमार सेन और ज़मयांग शेरपा समेत कुछ दूसरे लोगों ने छह अकाउंट्स को अलग-अलग यूजर्स की तरह दिखाया है जबकि कथित तौर पर वे एक ही नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे. इन अकाउंट्स पर Bitcoin और Crypto से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करने और एक-दूसरे की पोस्ट को लाइक, रिप्लाई और रीपोस्ट करने का आरोप है.

कंपनी का दावा है कि कुछ पोस्ट लगभग एक जैसे थे और उन्हें कुछ सेकंड या मिनट के अंतर पर अलग-अलग अकाउंट्स से पोस्ट किया जाता था. इसका मकसद पोस्ट पर असली यूजर्स की दिलचस्पी और बातचीत जैसा सीन पैदा करना था.

Fake Engagement से कैसे होती थी कमाई?

आपको बता दें कि मामले का सबसे अहम हिस्सा X का Creator Revenue Sharing Programme है. इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स को उनकी पोस्ट से मिलने वाले Engagement के आधार पर कमाई का मौका मिलता था. X के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर इसी सिस्टम का फायदा उठाने के लिए कई अकाउंट्स के बीच आर्टिफिशियल Engagement तैयार किया.

मसलन, एक अकाउंट से पोस्ट करने के बाद दूसरे अकाउंट्स से तुरंत उसी या मिलते-जुलते कंटेंट को पोस्ट करना और फिर आपस में लाइक या रिप्लाई करना इस नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है. X का आरोप है कि इससे पोस्ट की लोकप्रियता असली से ज्यादा दिखाई देती थी और इससे Creator Revenue Sharing से मिलने वाला पेमेंट बढ़ जाता था.

कितनी हुई कमाई

X की कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, इस कथित एक्टिविटी के जरिए कम से कम £207,384, यानी करीब 2.6 करोड़ रुपये, का Creator Revenue हासिल किया गया है. कंपनी इस रकम की वापसी के साथ-साथ हर्जाना, ब्याज और कानूनी खर्च भी मांग रही है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये फिलहाल X द्वारा लगाए गए आरोप हैं. अदालत में मामला चल रहा है और आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है.

Creator Revenue Sharing Programme हुआ बंद

इस मामले की एक खास बात यह भी है कि X ने अपना पुराना Creator Revenue Sharing Programme अब बंद कर दिया है. X के आधिकारिक Help Center के मुताबिक, इस प्रोग्राम में नए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2026 से बंद कर दिए गए थे और प्रोग्राम को 7 सितंबर 2026 को रिटायर कर दिया गया. इसके स्थान पर कंपनी Original Content Rewards नाम का नया प्रोग्राम शुरू कर रही है.

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