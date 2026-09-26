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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'

'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'

ममता बनर्जी ने आरोप लगााय कि बीजेपी ने तृणमूल की रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया, वहां कोई पुलिस नहीं थी. उन्होंने कहा कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में होनी वाली रैली से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें रैली स्थल तक नहीं जाने दे रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे नजरबंद कर दिया गया है, तृणमूल की रैली में जाने की अनुमति नहीं दी गई.' ममता की इस रैली में शामिल होने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष की कार पर अंडों और पत्थरों फेंके गए. इसे लेकर पूर्व सीएम ममता ने कहा, 'बीजेपी के गुंडों ने बंगाल के श्रीरामपुर में तृणमूल की रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया, वहां कोई पुलिस नहीं थी.'

MLA कुणाल घोष पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं एक बार फिर अपील करती हूं. कृपया सहयोग करें. बंगाल में अशांति न फैलाएं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम आज श्रीरामपुर में एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा है और उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है. उन्हें घटना स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है और BJP के गुंडे हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं. बहुत से लोगों पर हमला हुआ है, उन्हें घेरा गया है. अब मैं खुद घटना स्थल पर जा रही हूं. देखती हूं क्या होता है... हमारे लोगों को घेरा गया है. उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है और हमारे MLA कुणाल घोष बुरी तरह घायल हो गए हैं.'

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घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा: ममता

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं. आज की बैठक 15 दिनों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने और कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आयोजित की गई थी. हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है. उन्होंने हमें लगभग नजरबंद कर रखा है. मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा. ऐसी चीजें तो अफ़्रीकी देशों में भी नहीं होतीं. उन्होंने गुंडों के जरिए पूरी सड़क जाम कर दी है.'

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी रैली की इजाजत

ममता बनर्जी शनिवार (26 सितंबर 2026) शाम 4 बजे से 6 बजे तक सेरामपुर कोर्ट मैदान में जनसभा करेंगी. पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभा आयोजित करने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अधिकतम 1,000 लोगों की मौजूदगी के साथ सभा करने की इजाजत दी है. टीएमसी के हुगली जिला संयोजक और पूर्व विधायक असित मजूमदार ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद सभा की तैयारियां जारी हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी हाई कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी और निर्धारित समय पर सभा शुरू होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि नेता को देखने के लिए आम लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो वह अलग बात होगी.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 26 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee BJP Breaking News Abp News
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