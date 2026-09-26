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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या AI आपके पुराने Chat से आपकी Personality पहचान सकता है? ऐसे करें आसान Experiment

क्या AI आपके पुराने Chat से आपकी Personality पहचान सकता है? ऐसे करें आसान Experiment

क्या AI आपके पुराने चैट्स से आपकी Personality और बातचीत के पैटर्न को समझ सकता है? जानें एक आसान Experiment के जरिए AI आपके बारे में क्या-क्या पहचान सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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आज के समय में लोग AI चैटबॉट्स से सिर्फ सवालों के जवाब नहीं लेते, बल्कि उनसे अपनी पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों, पसंद-नापसंद और रोजमर्रा की परेशानियों पर भी बात करते हैं. ऐसे में एक दिलचस्प सवाल उठता है क्या आपके पुराने चैट देखकर AI आपकी Personality के बारे में अंदाजा लगा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए आप खुद एक आसान एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.

हम AI से बातचीत करते समय कई ऐसी बातें लिख देते हैं जिनसे हमारी सोच और व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकता है. उदाहरण के लिए आप किस तरह के सवाल पूछते हैं, किसी समस्या का समाधान किस तरीके से चाहते हैं, कितनी जानकारी पसंद करते हैं और किसी फैसले को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या होती है. एक-दो चैट से Personality का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन लंबे समय की बातचीत में ऐसे पैटर्न ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं. यही पैटर्न AI को आपके व्यवहार के बारे में अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं.

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खुद करें यह आसान Experiment

इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी AI चैटबॉट में अपनी पुरानी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करें. अगर आपके पास पुराने चैट का टेक्स्ट है तो उसे कॉपी करके एक नए चैट में डाल सकते हैं. इसके बाद AI से सीधे अपनी Personality बताने के बजाय ऐसा सवाल पूछें: “इन बातचीत के पैटर्न के आधार पर मेरे बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मेरी सोचने की शैली, फैसले लेने का तरीका, पसंद और बातचीत के पैटर्न का एनालिसिस करें. केवल चैट में मौजूद सबूतों के आधार पर जवाब दें और जहां निश्चित न हों, वहां अनुमान बताएं.”

अब AI के जवाब को ध्यान से पढ़ें. खास तौर पर देखें कि क्या वह आपकी बातचीत से ऐसे पैटर्न पहचानता है जिन्हें आपने खुद कभी नोटिस नहीं किया था.

फिर AI की Prediction को Test करें

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Experiment को और बेहतर बनाने के लिए अपनी पुरानी चैट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं. पहले हिस्से की बातचीत AI को देकर Personality का अनुमान लगाने को कहें. इसके बाद दूसरे हिस्से की बातचीत से देखें कि उसका अनुमान कितना मेल खाता है.

मसलन, अगर पहले हिस्से की चैट देखकर AI कहता है कि आप किसी निर्णय से पहले कई ऑप्शनों का मुकाबला करते हैं तो दूसरे हिस्से की बातचीत में देखें कि क्या असल में ऐसा पैटर्न दिखाई देता है.

लेकिन AI की हर बात को सच न मानें

यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है. AI किसी व्यक्ति की Personality का मनोवैज्ञानिक टेस्ट नहीं कर रहा होता. वह मुख्य रूप से आपके लिखे हुए शब्दों, सवालों और बातचीत के पैटर्न से संभावित निष्कर्ष निकालता है.

अगर आप किसी खास विषय पर लगातार सवाल पूछते हैं तो AI यह मान सकता है कि उस विषय में आपकी स्पेशल रुचि है. लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी पूरी Personality उसी आधार पर तय हो जाए.

Privacy का भी रखें ध्यान

पुराने Chats को किसी AI मॉडल में डालने से पहले यह जरूर देखें कि उनमें कोई निजी जानकारी तो नहीं है. फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, पर्सनल डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी को हटाना बेहतर है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Sep 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
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