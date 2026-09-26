Gemini का नया कमाल! अब Google से बनाएं हाई-क्वालिटी वीडियो, ऐसे करें इस्तेमाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्स्ट और फोटोज बनाने तक सीमित नहीं है. Google ने वीडियो क्रिएशन को भी आसान बनाने के लिए Gemini और Google Vids में नए AI फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी के नए Gemini Omni मॉडल की मदद से यूजर्स बिना प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की जानकारी के हाई-क्वालिटी वीडियो तैयार कर सकते हैं. Google के मुताबिक, Google Vids में Gemini Omni के जरिए 1080p वीडियो फ्री में बनाए जा सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि वीडियो बनाने के लिए आपको खुद शूटिंग या एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ यह बता सकते हैं कि वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं. Gemini Omni आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को समझकर उसके आधार पर वीडियो तैयार कर सकता है.

इसके अलावा, यूजर्स अपने आइडिया को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए इमेज रेफरेंस या किसी रफ स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे AI को वीडियो के विजुअल और स्टाइल को समझने में मदद मिलती है.

वीडियो में बाद में भी कर सकेंगे बदलाव

Google Vids का नया सिस्टम सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है. वीडियो तैयार होने के बाद भी यूजर्स नॉर्मल लैंग्वेज में बदलाव के लिए निर्देश दे सकते हैं. जैसे बैकग्राउंड बदलना, लाइटिंग ठीक करना या कोई इफेक्ट जोड़ना जैसे काम टेक्स्ट कमांड के जरिए किए जा सकते हैं.

इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्हें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जटिल सेटिंग्स समझने में परेशानी होती है. Gemini Omni स्टेप-बाय-स्टेप एडिटिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए छोटे बदलाव के लिए पूरी वीडियो को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती.

1080p वीडियो बनाने की सुविधा

Google ने 23 सितंबर 2026 को बताया कि Google Vids में Gemini Omni के जरिए यूजर्स 1080p हाई-क्वालिटी वीडियो मुफ्त में बना सकते हैं. इसमें सीन का समय और ट्रांजिशन पर भी कंट्रोल दिया गया है. इसके अलावा, तैयार टेम्पलेट्स की मदद से सोशल मीडिया, बिजनेस या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए वीडियो जल्दी तैयार किए जा सकते हैं.

Google के अनुसार, AI से बनाए गए हर वीडियो क्लिप में डिजिटल वॉटरमार्क शामिल होगा. इसका मकसद दर्शकों को यह बताना है कि कंटेंट AI की मदद से तैयार किया गया है.

ऐसे करें Gemini AI वीडियो फीचर का इस्तेमाल

Google Vids में वीडियो बनाने के लिए डेस्कटॉप पर vids.new खोलना होगा. इसके बाद अपने वीडियो का आइडिया टेक्स्ट में बताकर प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है. जरूरत के मुताबिक इमेज रेफरेंस जोड़कर वीडियो को ज्यादा सटीक बनाया जा सकता है.

वहीं Gemini Apps में वीडियो जनरेशन के लिए फिलहाल व्यक्तिगत अकाउंट पर Google AI प्लान की जरूरत होती है. यह सुविधा 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है.

यह भी पढ़ें:

iPad से भी क्यों महंगा होता है iPhone? ये है हैरान करने वाला कारण