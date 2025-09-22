Amazon और Flipkart पर शुरू हो गई सेल, इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही छप्परफाड़ छूट, देखें डील्स

Amazon और Flipkart पर सेल शुरू हो गई है. अभी केवल पेड कस्टमर्स को सेल की अर्ली एक्सेस मिल रही है. बाकी ग्राहकों केल लिए सेल की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. दोनों ही कंपनियों ने सेल के दौरान स्मार्टफोन से लेकर होम अप्लायसेंस और फैशन से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट का ऐलान किया है. सेल के दौरान आईफोन समेत कई स्मार्टफोन अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होंगे. आइए, सेल के दौरान मिलने वाली कुछ बेस्ट डील्स पर नजर डाल लेते हैं.

iPhone 16

पिछले साल करीब 80 हजार रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुए आईफोन 16 पर फ्लिपकार्ट बंपर डिस्काउंट दे रही है. सेल के दौरान यह फोन 51,999 रुपये में लिस्ट है. बैंक ऑफर्स के साथ इस फोन को 50,000 से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy S24 Ultra

बीते साल लॉन्च हुए सैमसंग के इस फ्लैगशिप डिवाइस को सस्ती कीमत में खरीदने का अभी अच्छा मौका है. सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत लगभग 98,000 रुपये है, लेकिन अमेजन से इसे केवल 71,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

OnePlus 13:

वनप्लस के इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर अमेजन अच्छा डिस्काउंट दे रही है. सेल में यह फोन 61,999 रुपये में लिस्टेड है और इस पर 4000 रुपये से अधिक का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है.

iQOO 13

iQOO 13 भी सेल के दौरान भारी छूट के साथ उपलब्ध है. 55 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ यह फोन अब अमेजन पर 50,999 रुपये में लिस्टेड है. इस तरह इस फोन पर भी आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं.

​Oppo K13

अगर आप कम कीमत वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो ​Oppo K13 एक अच्छी चॉइस हो सकती है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 17,999 रुपये में लिस्टेड है और इस पर 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इस तरह आप यह फोन लगभग 15 हजार रुपये में खरीद सकते हैं.

