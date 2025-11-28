AirPods Pro पर यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट, 15 हजार से भी कम हो गई कीमत, चेक करें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप AirPods Pro खरीदने का मन बना रहे हैं भारी बचत करने का मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में AirPods Pro 2nd जनरेशन मॉडल बंपर छूट के साथ उपलब्ध है. फ्लिपकार्ट इस पर 7,000 रुपये से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर अवेलेबल हो गया है. इसके अलावा ग्राहक बैंक ऑफर का फायदा उठाकर इसे और भी सस्ता खरीद सकते हैं. आइए इस डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

AirPods 2 खरीदना इसलिए है फायदे का सौदा

AirPods Pro 2nd जनरेशन में अपग्रेडेड H2 चिप है, जो साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ स्पेटियल ऑडियो और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी देती है. इसमें पुराने मॉडल की तुलना में दोगुना इफेक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है. इसके अलावा कन्वर्सेशन अवेयरनेस के चलते बातचीत के दौरान ये ऑटोमैटिकली वॉल्यूम कम कर देते हैं. इसमें पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम और स्पेटियल ऑडियो जैसे फीचर आपको एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं.

डील में मिल रही इतनी छूट

फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान ये एयरपॉड्स 7,010 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 15,990 रुपये में लिस्टेड है. इस पर कई बैंक ऑफर भी चल रहे है. ग्राहक BOB और दूसरे बैंकों के कार्ड्स से खरीद पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 15,000 से भी कम रह जाएगी.

आईफोन 16 पर भी डिस्काउंट दे रही है फ्लिपकार्ट

फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान सिर्फ AirPods Pro 2 ही सस्ते नहीं मिल रहे हैं. ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में शामिल आईफोन 16 पर फ्लिपकार्ट डिस्काउंट दे रही है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर इस फोन पर 4,000 रुपये का कैशबैक पाया जा सकता है. इस पर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आप पुराने डिवाइस के बदले 64,300 रुपये की बचत कर सकते हैं.

