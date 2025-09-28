हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2030 तक इतने प्रतिशत नौकरियां खा जाएगा AI! Sam Altman का चौकाने वाला दावा

2030 तक इतने प्रतिशत नौकरियां खा जाएगा AI! Sam Altman का चौकाने वाला दावा

Sam Altman on AI: OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बार फिर ऑफिस वर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Sep 2025 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

Sam Altman on AI: OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बार फिर ऑफिस वर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर चर्चा छेड़ दी है. Axel Springer Award लेने के बाद उन्होंने कहा कि AI सिस्टम उम्मीद से कहीं तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले वर्षों में यह इतना विकसित हो सकता है कि 2030 तक इंसानी नौकरियों को खाना शुरू कर देगा. इसके अलावा यह इससे भी आगे निकलकर सुपरइंटेलिजेंस के स्तर तक पहुंच सकता है. यह ऐसी समस्याओं का हल खोज पाएगा जिनसे इंसान खुद नहीं निपट सकते.

GPT-5 और AI की तेज़ रफ्तार

ऑल्टमैन ने स्वीकार किया, “GPT-5 पहले से ही मुझसे और कई लोगों से अधिक स्मार्ट है.” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI का विकास बेहद तीव्र गति से हो रहा है और आने वाले समय में इसकी क्षमताएं और बढ़ेंगी. ऑल्टमैन का मानना है कि आने वाले दशक के अंत तक AI वैज्ञानिक खोजों तक भी पहुंच सकता है जिन्हें इंसान अकेले हासिल नहीं कर सकते. उनका कहना है कि अगर 2030 तक हमारे पास ऐसे मॉडल नहीं हुए जो इंसानों से परे कार्य कर सकें तो यह वाकई चौंकाने वाली बात होगी.

40% नौकरियां खतरे में

उन्होंने चेतावनी दी कि AI का सबसे बड़ा असर नौकरी बाजार पर दिखेगा. ऑल्टमैन के अनुसार, यह तकनीक 30% से 40% तक कार्यों को स्वचालित कर सकती है. यानी कई मौजूदा नौकरियां खत्म होंगी लेकिन इसके साथ ही नए तरह के रोल भी सामने आएंगे. ऐसे में इंसानों के लिए सबसे अहम होगा कि वे सीखना कैसे सीखें जैसी मेटा-स्किल विकसित करें.

इंसानी मूल्यों के साथ तालमेल ज़रूरी

AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर उठ रही चिंताओं पर ऑल्टमैन ने कहा कि यह ज़रूरी है कि तकनीक हमेशा इंसानी मूल्यों के अनुरूप रहे. अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला गया तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं. ऑल्टमैन ने यह भी संकेत दिया कि कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है. हाल ही में एक Apple डिज़ाइनर को जोड़ने के बाद, OpenAI ऐसे AI-आधारित डिवाइस तैयार करने पर विचार कर रही है जो पारंपरिक ऐप्स और नोटिफिकेशन से आगे बढ़कर इंसानों के लिए पूरी तरह AI-चालित टास्क मैनेजमेंट मुहैया कराएंगे. इसे उन्होंने कंप्यूटिंग की तीसरी बड़ी क्रांति बताया कीबोर्ड और टचस्क्रीन के बाद.

पेरेंटिंग, राजनीति और AI का असर

नई पेरेंटिंग जर्नी पर बात करते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा रचनात्मकता, लचीलापन और अनुकूलन जैसी स्किल्स के साथ बड़ा हो. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भविष्य में नेता और राजनेता AI पर और अधिक निर्भर होंगे, हालांकि बड़े फैसले इंसान ही लेंगे.

ऑल्टमैन का निष्कर्ष साफ है आने वाले सालों में AI न केवल उद्योगों को बदलेगा बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और नौकरी के तरीक़े को भी पूरी तरह से नया आकार देगा. हालांकि OpenAI का दावा है कि उनका सबसे बड़ा मकसद तकनीक को सुरक्षित, नैतिक और मानव-केंद्रित बनाए रखना है.

यह भी पढ़ें:

अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो

Published at : 28 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence OpenAI Sam Altman TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget