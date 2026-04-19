हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी

आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी

AI Voice Clone: हर इंसान की आवाज अलग होती है जिसे वॉइसप्रिंट कहा जाता है. यह हमारी बॉडी, भाषा और बोलने के तरीके से बनती है

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वॉइस क्लोनिंग धोखाधड़ी के लिए खतरे पैदा कर रही है।

AI Voice Clone: आज के दौर में मशीनों से बात करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे मौसम जानने के लिए Amazon Alexa से सवाल करना हो या फोन पर वॉइस कमांड देना हम लगातार अपनी आवाज टेक्नोलॉजी के साथ शेयर कर रहे हैं. लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आवाज सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे बारे में कई छिपी हुई जानकारियां भी उजागर कर सकती है.

आवाज है आपकी पहचान

Startup Virtuosis के अनुसार, हर इंसान की आवाज अलग होती है जिसे वॉइसप्रिंट कहा जाता है. यह हमारी बॉडी, भाषा और बोलने के तरीके से बनती है. पासवर्ड की तरह इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता. यही वजह है कि आपकी आवाज आपकी पहचान से जुड़ी होती है और इससे आपके व्यक्तित्व, भावनाओं और बैकग्राउंड तक के संकेत मिल सकते हैं.

AI कैसे समझता है आपकी आवाज

विशेषज्ञों के अनुसार, जब हम AI सिस्टम से बात करते हैं तो हम अनजाने में अपनी टोन, स्पीड और बोलने की शैली जैसी बारीक जानकारी भी साझा करते हैं. AI इन संकेतों को समझकर हमारे व्यवहार और भावनात्मक स्थिति का अंदाजा लगा सकता है. यही कारण है कि आवाज अब एक मजबूत डेटा सोर्स बन चुकी है.

हेल्थ सेक्टर में नई संभावनाएं

आवाज का विश्लेषण सिर्फ खतरे ही नहीं बल्कि फायदे भी लेकर आया है. रिसर्च में पाया गया है कि बोलने के तरीके में छोटे बदलाव से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, सांस से जुड़ी समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य के संकेत मिल सकते हैं. कुछ कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसे टूल बनाने में कर रही हैं जो बिना किसी दर्द या जांच के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकें.

प्राइवेसी पर बढ़ता खतरा

जहां एक तरफ यह तकनीक फायदेमंद है वहीं दूसरी ओर इसके खतरे भी कम नहीं हैं. आवाज बेहद निजी डेटा होती है और अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह आपकी प्राइवेसी के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. कई बार लोगों की जानकारी के बिना उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल AI ट्रेनिंग के लिए किया जाता है जिससे विवाद भी बढ़ रहे हैं.

वॉइस क्लोनिंग

AI की सबसे चिंताजनक क्षमता है वॉइस क्लोनिंग. आज के टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से ही किसी की आवाज की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है. इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी, फर्जी कॉल या गलत सबूत बनाने के लिए किया जा सकता है. इससे वह भरोसा भी कमजोर हो रहा है जो पहले आवाज के जरिए पहचान पर किया जाता था.

क्या है इसका समाधान

इन खतरों को देखते हुए वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जैसे वॉइस एनोनिमाइजेशन जिसमें आवाज को थोड़ा बदल दिया जाता है ताकि पहचान छुपी रहे लेकिन बात समझ में आती रहे. इसके साथ ही प्राइवेसी बाय डिजाइन जैसे कॉन्सेप्ट पर भी जोर दिया जा रहा है जिसमें शुरुआत से ही डेटा सुरक्षा को सिस्टम में शामिल किया जाता है. आज दुनिया भर में अरबों वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हमारी आवाज अब सिर्फ एक आवाज नहीं रही बल्कि एक डिजिटल पहचान बन चुकी है.

यह भी पढ़ें:

Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?

Published at : 19 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Voice Clone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स के लिए आ गया WhatsApp का नया Liquid Glass! जानें डिवाइस में कैसे करें ऑन?
iPhone यूजर्स के लिए आ गया WhatsApp का नया Liquid Glass! जानें डिवाइस में कैसे करें ऑन?
टेक्नोलॉजी
Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?
Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?
टेक्नोलॉजी
फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा ChatGPT, चुटकियों में ऐसे लगाए स्कैम वाले ईमेल और मैसेज का पता
फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा ChatGPT, चुटकियों में ऐसे लगाए स्कैम वाले ईमेल और मैसेज का पता
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
बॉलीवुड
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
हेल्थ
Sleep Apnea Risk: स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget