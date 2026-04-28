हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंसानों से महंगी पड़ रही AI, कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा एआई मॉडल पर पैसा खर्च कर रही हैं कंपनियां

इंसानों से महंगी पड़ रही AI, कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा एआई मॉडल पर पैसा खर्च कर रही हैं कंपनियां

AI Costs More Than Humans: पिछले कुछ समय से कंपनियों की एआई पर लागत बढ़ी है. कई कंपनियां अब एआई पर अपने कर्मचारियों से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कंपनियां AI पर कर्मचारियों से ज्यादा खर्च कर रही हैं।
  • Uber, Nvidia, और getswan.com जैसी कंपनियां प्रभावित।
  • AI की बढ़ती लागत का असर आम ग्राहकों पर भी।
  • Google, OpenAI लागत कम करने के लिए नए समाधान ला रहे।

AI Costs More Than Humans: AI पर अब कंपनियों का खर्च बढ़ गया है और वो इस पर कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा पैसा निवेश कर रही हैं. दरअसल, पिछले कुछ समय से एआई कंपनियां अपने मॉडल के बदले कस्टमर्स से पैसा वसूलना शुरू कर चुकी हैं. इस कारण अब एआई मॉडल यूज करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है. कुछ कंपनियों के लिए यह लागत उनके कर्मचारियों की सैलरी से भी ज्यादा है. हाल ही में Uber के CTO प्रवीण नेप्पली नागा ने बताया था कि एआई कोडिंग टूल्स की बढ़ते यूज के कारण कंपनी ने एआई पर सालभर में खर्च होने वाला बजट कुछ ही महीनों में यूज कर लिया है.

कई कंपनियों की एक जैसी कहानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Uber जैसी स्थिति का कई दूसरी कंपनियां भी सामना कर रही है. getswan.com के सीईओ ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट कर बताया था कि उनकी 4 लोगों की टीम के लिए एक महीने का एआई का बिल 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है. इसी तरह Nvidia के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी अपने कर्मचारियों से ज्यादा पैसा कंप्यूट पर खर्च कर रही है. AI की बढ़ती लागत अब कंपनियों के सामने एक चुनौती बनती जा रही है. इस साल कंपनियां एआई पर 6.31 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगी, जो पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक होगा. 

आम ग्राहकों पर भी पड़ रहा असर

AI की बढ़ती लागत का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है और ग्राहक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. हाल ही में एंथ्रोपिक के यूजर्स ने शिकायत की थी कि वो Claude का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी टोकन लिमिट जल्दी पूरी हो रही है. इसके अलावा अब कंपनियां भी अपने फीचर-लोडेड मॉडल के यूज को पेड बनाने में लगी हुई हैं, जिससे ज्यादातर ग्राहकों के लिए फीचर्स को यूज कर पाना मुश्किल हो गया है. 

आगे का रास्ता क्या है?

एआई पर अभी भी काफी काम बाकी है और हर दिन के साथ यह एडवांस होती जा रही है. दूसरी तरफ कंपनियां भी ग्राहकों के लिए लागत को कम से कम रखना चाहती है. हाल ही में गूगल ने नए TPUs लॉन्च किए हैं, जो एआई की ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए कम पावर की खपत करते हैं. इसके अलावा OpenAI भी अपना GPT-5.5 मॉडल लेकर आई है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह कम टोकन में ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकता है. 

ये भी पढ़ें-

Foldable iPhone लॉन्च करने की तैयारी पूरी, लेकिन पहले ही दिन आ सकती है यह बड़ी दिक्कत

Published at : 28 Apr 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Model TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इंसानों से महंगी पड़ रही AI, कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा एआई मॉडल पर पैसा खर्च कर रही हैं कंपनियां
इंसानों से महंगी पड़ रही AI, कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा एआई मॉडल पर पैसा खर्च कर रही हैं कंपनियां
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone लॉन्च करने की तैयारी पूरी, लेकिन पहले ही दिन आ सकती है यह बड़ी दिक्कत
Foldable iPhone लॉन्च करने की तैयारी पूरी, लेकिन पहले ही दिन आ सकती है यह बड़ी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
iPhone हुआ फेल? Android के ये धांसू फीचर्स रोजमर्रा के काम में आते हैं काम, जानेंगे तो बदल जाएगा नजरिया
iPhone हुआ फेल? Android के ये धांसू फीचर्स रोजमर्रा के काम में आते हैं काम, जानेंगे तो बदल जाएगा नजरिया
टेक्नोलॉजी
नया फोन लेने का प्लान? 20,000 रुपये से कम में मिल रहे ये 5G स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं तगड़े फीचर्स
नया फोन लेने का प्लान? 20,000 रुपये से कम में मिल रहे ये 5G स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं तगड़े फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: आंधी बारिश के संग गिरेंगे ओले, IMD ने जारी की चेतावनी, यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम
आंधी बारिश के संग गिरेंगे ओले, IMD ने जारी की चेतावनी, यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम
गुजरात
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
विश्व
US Israel Iran War Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
क्रिकेट
IPL Playoffs Scenario: क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
बॉलीवुड
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
विश्व
संयुक्त राष्ट्र में US-तेहरान में हुई जोरदार भिड़ंत, अमेरिका की एक नहीं चली, ईरान को मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी
संयुक्त राष्ट्र में US-तेहरान में हुई जोरदार भिड़ंत, अमेरिका की एक नहीं चली, ईरान को मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: अपने घर के किचन गार्डन में ऐसे शुरू करें हल्दी की खेती, मसालों की खत्म हो जाएगी टेंशन
अपने घर के किचन गार्डन में ऐसे शुरू करें हल्दी की खेती, मसालों की खत्म हो जाएगी टेंशन
जनरल नॉलेज
Snake Naming: किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया
किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget