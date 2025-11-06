अस्पताल ने बनाया 1.6 करोड़ का बिल, AI चैटबॉट ने पकड़ ली गलती, फिर देने पड़े सिर्फ 29 लाख रुपये

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका में एक आदमी ने AI चैटबॉट का यूज कर एक करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर ली. दरअसल, हार्ट अटैक के बाद उसके जीजा की मौत हो गई थी. मौत से पहले उसको करीब चार घंटे तक एक अस्पताल के ICU में रखा गया था. अस्पताल ने इतनी देर के लिए 1.6 करोड़ रुपये का बिल बना दिया, लेकिन उस आदमी AI चैटबॉट की मदद लेकर नेगोशिएशन किया और उसने अस्पताल को सिर्फ 29 लाख रुपये का ही भुगतान किया. आइए पूरा मामला जानते हैं.

AI चैटबॉट ने बिल में पकड़ीं गलतियां

थ्रेड पर nthmonkey नाम के एक यूजर ने लिखा कि अस्पताल के बिल में कई कंफ्यूजिंग और अस्पष्ट चार्ज लगे हुए थे. इसके बाद उसने एंथ्रोपिक के Claude AI चैटबॉट की मदद ली. बिल का विश्लेषण करने के बाद चैटबॉट ने पाया कि अस्पताल ने एक बार ऑपरेशन के पूरे पैसे मांगे हैं और फिर ऑपरेशन में यूज होने वाले हर सामान के लिए भी अलग से पैसे जोड़ रखे हैं. इसी कारण बिल में लगभग 90 लाख रुपये एक्स्ट्रा जुड़ गए थे. इसके अलावा भी अस्पताल ने कई गलत खर्चे जोड़े हुए थे.

अस्पताल ने मानी अपनी गलती

बिल में गलतियां पकड़े जाने पर उस आदमी ने AI चैटबॉट की मदद से ही एक पत्र तैयार कर अस्पताल को भेजा. इसमें बिल की गलतियों के बारे में बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई थी. इसके बाद अस्पताल ने बिल कम कर दिया और केवल 29 लाख रुपये का नया बिल बना दिया. पूरे मामले की जानकारी देते हुए उस आदमी ने बताया कि अस्पताल अपनी मर्जी से नियम और दाम तय कर रहा था. अस्पताल सोच रहा था कि जो लोग सिस्टम को नहीं समझते हैं, उनसे मोटा पैसा वसूला जा सकता है. मामले की जानकारी सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर AI चैटबॉट्स की सराहना कर रहे हैं.

