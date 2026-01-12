Elon Musk की बढ़ गईं मुश्किलें, इंडोनेशिया के बाद अब इस देश ने भी लगा दिया ग्रोक पर बैन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर बिकिनी इमेज ट्रेंड भारी पड़ता दिख रहा है. कई देशों की तरफ से सख्ती बरते जाने के बीच दो देशों में इसे बैन कर दिया गया है. सबसे पहले इंडोनेशिया ने इस पर बैन लगाया और अब मलेशिया में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है. पिछले कुछ दिनों से यह चैटबॉट असली लोगों की उनकी सहमति के बिना आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर रहा था, जिसका दुनियाभर में कड़ा विरोध हुआ है.

एआई चैटबॉट पर पहली बार लगा बैन

इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों की ही सरकारों ने आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीरें तैयार करने पर चिंता जताते हुए इस चैटबॉट को बैन किया है. यह पहली बार है, जब इस चैटबॉट पर किसी देश में पाबंदी लगाई गई है. वहीं कई देशों ने ग्रोक की कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह का कंटेट स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसे अपने चैटबॉट में कड़े कंट्रोल देने की जरूरत है. शनिवार को इंडोनेशिया ने कहा कि वह इस चैटबॉट पर टेंपरेरी बैन लगा रहा है और रविवार को मलेशिया ने भी ऐसा ऐलान कर दिया. दोनों देशों का कहना है कि असली लोगों की एआई जनरेटेड डीपफेक इमेजेज एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर हो रही हैं.

एक्स ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रोक को एक्स पर डायरेक्टली टैग किया जा सकता है, जिसके बाद यह प्रॉम्प्ट के आधार पर रिस्पॉन्ड करता है. यह अपलोडेड फोटो को भी एडिट कर देता था. इसके जरिए लोग सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की फोटो को एडिट कर उनके कपड़े हटा रहे थे. इसका विरोध होने पर एक्स ने ग्रोक की इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी को केवल पेड सब्सक्राइबर तक लिमिट कर दिया है. यानी अब एक्स के जरिए ग्रोक पर फ्री में इमेज एडिट नहीं हो पाएगी. केवल पेड यूजर्स ही एक्स पर ग्रोक को टैग कर उससे इमेज क्रिएट करवा सकेंगे. हालांकि, ग्रोक की ऐप और वेबसाइट पर पहले की ही तरह फ्री में इमेज क्रिएट की जा सकेगी. कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि वहां पर कितने टेक्निकल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं.

ये भी पढ़ें-

कब लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन और कितनी होगी भारत में कीमत? सारी जानकारी आ गई सामने