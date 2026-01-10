कब लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन और कितनी होगी भारत में कीमत? सारी जानकारी आ गई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार इस साल खत्म हो जाएगा. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे इस साल की दूसरी तिमाही में आईफोन फोल्ड के नाम से लॉन्च किया जा सकता है. इसे लेकर ऐप्पल की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रिपोर्ट्स और लीक्स से यह साफ हो गया है कि इस फोन में क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि फोल्डेबल आईफोन के स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसे कब लॉन्च किया जाएगा और भारत में इसकी कितनी कीमत रह सकती है.

आईफोन फोल्ड के स्पेसिफिकेशंस

लीक्स की मानें तो ऐप्पल की इस नई ऑफरिंग में 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले मिलेगा. इस साइज के साथ ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन में फोन की सुविधा और आईपैड की प्रोडक्टिविटी ऑफर करना चाहती है. डिस्प्ले के लिए ऐप्पल सैमसंग की CoE OLED टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, जिससे ड्यूरैबिलिटी बढ़ेगी और क्रीज भी नजर नहीं आएगी. इसमें प्रो मॉडल्स की तरह रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस सपोर्ट मिल सकता है.

कैमरा और बैटरी

आईफोन फोल्ड में प्रो मॉडल जैसा कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. यानी इसके रियर में वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेस के साथ ट्रिपल कैमरा सेट दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में दो लेंस मिलेंगे. इनमें से एक कवर और दूसरा मेन डिस्प्ले पर लगा होगा. इसकी बैटरी कैपेसिटी की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें फुल डे यूज के लिए बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है.

कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

आईफोन फोल्ड को इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसकी अनुमानित कीमत की बात करें तो इसे अमेरिका में 1,800-2,399 डॉलर के बीच की कीमत के साथ बाजार में उतारा जा सकता है. भारत में सारे टैक्स और ड्यूटी मिलाकर इसकी कीमत 2.25 लाख रुपये तक जा सकती है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

