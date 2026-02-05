बच्चों के लिए यहां भी बैन हो जाएगा सोशल मीडिया? ऑस्ट्रेलिया के बाद यह देश भी कर रहा है तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर रोक लगा दी थी. अब स्पेन भी ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर रहा है. यहां की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का विचार कर रही है. साथ ही सरकार चाहती है कि प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले गैर-कानूनी और हेटफुल कंटेट के लिए कंपनियों के टॉप अधिकारियों को अकाउंटेबल माना जाए. कानून में इसका भी प्रावधान करने की जिक्र चल रहा है.

क्या है इसकी वजह?

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोलते हुए कहा कि बच्चों को डिजिटल स्पेस में छोड़ दिया गया है, जो उनके लिए बना ही नहीं था. उन्होंने आज के इंटरनेट को digital Wild West करार देते हुए कहा कि सरकार इसे अनदेखा नहीं कर सकती. सांचेज ने कहा कि यह समस्या किसी बॉर्डर से बंधी हुई नहीं है और पूरे यूरोप को मिलकर काम करना होगा. स्पेन अब दूसरे यूरोपीय देशों के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन को कड़ा करना चाहता है.

अगले हफ्ते आ सकता है बिल

स्पेन की सरकार अगले हफ्ते इस कानून के लिए बिल ला सकती है. इस प्रस्तावित कानून में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने के साथ-साथ प्लेटफॉर्म्स पर हेटफुल कंटेट के लिए कंपनियों के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार मानने का भी प्रावधान होगा. साथ ही इसमें एल्गोरिद्म मैनिपुलेशन और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट को बढ़ावा देने को क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा. कानून लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर की एज-वेरिफिकेशन वाला सिस्टम लाना होगा. यहां के लोग भी इस कानून के समर्थन में हैं. एक सर्वे में शामिल करीब 80 प्रतिशत लोगों ने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाना चाहिए.

फ्रांस में भी आया कानून

फ्रांस में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी चल रही है. यहां की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. इसके कानून बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरह यहां भी बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं कर पाएंगे.

