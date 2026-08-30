Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAcer Swift Neo AI Laptop की भारत में एंट्री, मिलेंगे ये खास फीचर्स

Acer Swift Neo AI Laptop की भारत में एंट्री, मिलेंगे ये खास फीचर्स

Acer ने भारत में अपना नया Swift Neo AI Laptop लॉन्च किया है. इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 और Ultra 7 H Gaming-Grade प्रोसेसर के साथ कई खास फीचर्स मिलते हैं. जानिए इसकी कीमत, डिजाइन और फीचर्स.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह 1.25 किग्रा हल्का, 14 इंच डिस्प्ले और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी संग है.

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ यूजर्स ऐसे डिवाइस पसंद कर रहे हैं, जो तेज परफॉर्मेंस के साथ मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव काम और रोजमर्रा के इस्तेमाल को भी आसानी से संभाल सकें. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Acer ने भारत में अपना नया Swift Neo AI Laptop लॉन्च किया है. कंपनी ने इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra प्रोसेसर के साथ AI आधारित क्षमताएं दी हैं. यह लैपटॉप Flipkart, Acer E-store और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि Acer Swift Neo AI Laptop में क्या खास फीचर्स मिलेंगे. 

Acer Swift Neo AI Laptop में क्या खास फीचर्स मिलेंगे?

Acer Swift Neo को Intel Core Ultra 5 और Ultra 7 H Gaming-Grade प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है. इसके साथ 32GB तक LPDDR5 RAM और 1TB तक PCIe NVMe SSD स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन मुश्किल कामों को संभालने, एक साथ कई ऐप चलाने, तेज बूटिंग और बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है. 

Acer Swift Neo AI Laptop में इतने इंच का डिस्प्ले 

लैपटॉप में 14 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है. कुछ मॉडल्स में OLED डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलेगा. स्क्रीन 16:10 आस्पेक्ट रेशियो और 1920 बाय 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आती है. इसमें 300 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है. इसका नैरो-बेजल डिजाइन स्क्रीन स्पेस को ज्यादा यूजफुल बनाता है. 

कैसा है इस लैपटॉप का डिजाइन?

Swift Neo का वजन सिर्फ 1.25 किलोग्राम है और इसकी मोटाई 17.2mm है. कंपनी ने इसे पोर्टेबिलिटी और मजबूती को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. इसमें 180 डिग्री हिंज दिया गया है, जिससे स्क्रीन को अलग-अलग एंगल पर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फीचर खास तौर पर ग्रुप में काम करने या कंटेंट देखने के दौरान यूजफुल हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - AI बताएगा कब बुक करें Flight-Hotel! Google का नया फीचर बचाएगा आपके पैसे

कीबोर्ड से लेकर सिक्योरिटी तक खास फीचर्स

लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड, प्रिसिजन टचपैड और इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है. इससे अंधेरे में टाइपिंग के साथ-साथ लैपटॉप को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. Acer Swift Neo में दो फुल-फंक्शन USB Type-C पोर्ट मिलते हैं. इनका इस्तेमाल चार्जिंग, हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट के लिए किया जा सकता है.  इसमें 65W USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. इसके अलावा HDMI और कई USB पोर्ट दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग डिवाइस और एक्सेसरीज कनेक्ट की जा सकती हैं. 
 
USB Type-C और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में Wi-Fi 6 दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इससे तेज वायरलेस कनेक्शन, कम लेटेंसी और बेहतर नेटवर्क एफिशिएंसी मिलती है. Acer के मुताबिक Swift Neo को खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें हल्के डिजाइन के साथ दमदार और AI-enabled लैपटॉप की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें - Apple यूजर्स को झटका! TV और One सब्सक्रिप्शन हुए महंगे, जानें कितनी बढ़ी कीमत

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Technology AI Laptop Acer Swift Neo AI Laptop
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Acer Swift Neo AI Laptop की भारत में एंट्री, मिलेंगे ये खास फीचर्स
Acer Swift Neo AI Laptop की भारत में एंट्री, मिलेंगे ये खास फीचर्स
टेक्नोलॉजी
इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा
इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा
टेक्नोलॉजी
Social Media पर फोटो पोस्ट करने से पहले जरूर चेक करें ये सेटिंग! जानें खतरा
Social Media पर फोटो पोस्ट करने से पहले जरूर चेक करें ये सेटिंग! जानें खतरा
टेक्नोलॉजी
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
Advertisement

वीडियोज

Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
क्रिकेट
'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
'ऐसे भी लोग होते हैं', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
विश्व
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ऑटो
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget