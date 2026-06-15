Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वन-हैंडेड मोड बड़े फोन पर एक हाथ से टाइपिंग आसान।

Tech Tips: स्मार्टफोन का कीबोर्ड सिर्फ मैसेज टाइप करने का साधन नहीं है. आज के समय में Android और iPhone के कीबोर्ड कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी ही नहीं होती. ये फीचर्स न केवल आपकी टाइपिंग को तेज बनाते हैं बल्कि समय बचाने और गलतियों को कम करने में भी मदद करते हैं. अगर आप भी रोजाना फोन पर चैटिंग, ईमेल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 छिपे हुए कीबोर्ड फीचर्स आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं.

Swipe Typing से करें सुपरफास्ट टाइपिंग

अगर आप हर अक्षर पर अलग-अलग टैप करते हैं तो अब यह तरीका बदलने का समय आ गया है. अधिकांश स्मार्टफोन कीबोर्ड में Swipe Typing का फीचर मिलता है. इसमें आपको उंगली को एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक स्लाइड करना होता है और कीबोर्ड खुद शब्द पहचान लेता है. यह फीचर खासतौर पर एक हाथ से फोन चलाने वालों के लिए काफी उपयोगी है. इससे टाइपिंग की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है.

Clipboard फीचर से बचाएं समय

कई बार हमें एक ही टेक्स्ट को बार-बार पेस्ट करना पड़ता है. ऐसे में कीबोर्ड का Clipboard फीचर बहुत काम आता है. यह आपके द्वारा कॉपी किए गए टेक्स्ट, लिंक या नंबर को कुछ समय तक सुरक्षित रखता है. इसकी मदद से आपको बार-बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरी जानकारी आसानी से दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है.

Voice Typing से बिना टाइप किए लिखें मैसेज

जब हाथ व्यस्त हों या लंबा मैसेज टाइप करने का मन न हो, तब Voice Typing शानदार विकल्प है. आपको सिर्फ माइक्रोफोन आइकन पर टैप करना होता है और जो बोलेंगे वह टेक्स्ट में बदल जाएगा.

आजकल AI आधारित वॉयस टाइपिंग पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और हिंदी समेत कई भाषाओं को अच्छी तरह समझ लेती है.

Text Shortcut से बार-बार लिखने की झंझट खत्म

क्या आप अपना ईमेल, पता या कोई खास मैसेज बार-बार टाइप करते हैं? कीबोर्ड का Text Shortcut फीचर इस परेशानी को खत्म कर सकता है. उदाहरण के लिए आप em टाइप करते ही अपना पूरा ईमेल एड्रेस ऑटोमैटिक दिखा सकते हैं. इससे समय की बचत होती है और टाइपिंग आसान बन जाती है.

One-Handed Mode से बड़े फोन पर आसान टाइपिंग

आजकल स्मार्टफोन की स्क्रीन काफी बड़ी हो गई हैं जिससे एक हाथ से टाइप करना मुश्किल हो सकता है. One-Handed Mode की मदद से कीबोर्ड स्क्रीन के एक कोने में सिमट जाता है. इससे अंगूठे से सभी बटन तक पहुंचना आसान हो जाता है और बड़े फोन पर भी आराम से टाइपिंग की जा सकती है.

क्यों जानना जरूरी हैं ये फीचर्स?

अधिकांश लोग अपने फोन के कीबोर्ड का केवल 20-30% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं. जबकि इन स्मार्ट फीचर्स की मदद से टाइपिंग तेज, आसान और अधिक सुविधाजनक बन सकती है. अगर आपने अभी तक इन विकल्पों को नहीं आजमाया है तो एक बार जरूर इस्तेमाल करें. हो सकता है कि इसके बाद आपका फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही पूरी तरह बदल जाए.

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