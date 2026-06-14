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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart Plug Vs Smart Switch: किसे खरीदने में है आपका फायदा, जानिए कौन बचाएगा आपका पैसा?

Smart Plug Vs Smart Switch: किसे खरीदने में है आपका फायदा, जानिए कौन बचाएगा आपका पैसा?

Smart Plug Vs Smart Switch: Smart Plug एक ऐसा डिवाइस है जिसे सीधे बिजली के सॉकेट में लगाया जाता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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  • स्मार्ट प्लग कुछ डिवाइसों, स्मार्ट स्विच पूरे घर के लिए उपयुक्त।

Smart Plug Vs Smart Switch: स्मार्ट होम गैजेट्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग अपने घर की लाइट, पंखे, एसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं. इसी वजह से Smart Plug और Smart Switch काफी लोकप्रिय हो गए हैं. लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है और बिजली के बिल में बचत किससे ज्यादा होती है? आइए समझते हैं.

Smart Plug क्या है?

Smart Plug एक ऐसा डिवाइस है जिसे सीधे बिजली के सॉकेट में लगाया जाता है. इसके बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इसमें प्लग करके मोबाइल ऐप या वॉयस असिस्टेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, आप अपने गीजर, टेबल लैम्प, कॉफी मेकर या टीवी को दूर बैठे ऑन और ऑफ कर सकते हैं. इसे इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है और किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ती.

Smart Switch क्या है?

Smart Switch पारंपरिक स्विच की जगह लगाया जाता है. यह घर की लाइट, पंखे और अन्य फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल उपकरणों को स्मार्ट बनाता है. इसे Wi-Fi या स्मार्ट होम सिस्टम से जोड़ा जा सकता है और फिर मोबाइल या वॉयस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है.

हालांकि इसकी इंस्टॉलेशन Smart Plug की तुलना में थोड़ी जटिल होती है और कई मामलों में इलेक्ट्रिशियन की मदद लेनी पड़ सकती है.

बिजली बचाने में कौन आगे?

अगर केवल बिजली बचत की बात करें तो दोनों डिवाइस सीधे तौर पर बिजली नहीं बचाते. असली बचत इनके स्मार्ट फीचर्स से होती है. Smart Plug में अक्सर एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर मिलता है जिससे आप देख सकते हैं कि कौन-सा उपकरण कितनी बिजली खर्च कर रहा है. इससे ज्यादा बिजली खाने वाले डिवाइस की पहचान करना आसान हो जाता है.

वहीं Smart Switch में शेड्यूलिंग और ऑटोमेशन फीचर के जरिए लाइट और पंखों को तय समय पर बंद किया जा सकता है. यदि घर में कई लाइट्स और फैन लगे हैं तो यह लंबे समय में अधिक बिजली बचाने में मदद कर सकता है.

स्मार्टनेस के मामले में कौन बेहतर?

अगर आप केवल कुछ उपकरणों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो Smart Plug ज्यादा सुविधाजनक विकल्प है. इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में सेटअप हो जाता है.

लेकिन पूरे घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो Smart Switch ज्यादा एडवांस समाधान माना जाता है. यह घर के कई डिवाइसों को एक साथ कंट्रोल करने की सुविधा देता है और स्मार्ट होम ऑटोमेशन का बेहतर अनुभव प्रदान करता है.

किसे खरीदना चाहिए?

यदि आप किराए के घर में रहते हैं या कम बजट में स्मार्ट होम की शुरुआत करना चाहते हैं तो Smart Plug बेहतर विकल्प है. वहीं अपने घर के लिए स्थायी और प्रोफेशनल स्मार्ट होम सेटअप चाहते हैं तो Smart Switch ज्यादा उपयोगी साबित होगा.

यह भी पढ़ें: AI की असली जंग मॉडल्स की नहीं! Elon Musk ने बताया कौन जीतेगा भविष्य की AI रेस?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jun 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smart Plug
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